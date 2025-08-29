¿Ferka sí fue infiel? Jorge Losa comparte VIDEO que confirmaría la traición de la actriz

Comparta este artículo

Ciudad de México.- El reconocido actor de Televisa de origen español, Jorge Losa, recientemente despertó los rumores de que Ferka le sería infiel, y por eso es que habría tomado la decisión de terminar su romance, tras dos años juntos. Esta especulación comenzó al haber compartido video de despecho, según sus seguidores en Instagram, siendo tomado cómo qué en realidad la exintegrante de Inseparables lo habría traicionado con amigo.

El pasado sábado 5 de julio, comenzó a viralizarse un video y una foto en la que presuntamente la presentadora y actriz de TV Azteca le estaría siendo infiel al galán español con el que tenía un par de años de relación sentimental. El hombre, fue identificado como un dermatólogo y parte de la comunidad LGBTQ+, al menos eso afirmó Gabriel Cuevas, que afirma fue la propia Ferka la que le aclaró que no era más que su "hermane" y que el novio de él estaba ahí con ellos.

Ante esto, el sujeto, que se identificó él mismo cómo Steve Alaniz, y que era un doctor en cirugía plástica, no dermatólogo, señaló qué en efecto, lo que María Fernanda Quiroz, nombre de Ferka, dijo de ser amigos era verdad, dejando en claro que no pasó nada entre ellos y jamás pasaría por qué solo son amigos: "Solo para aclararles que nos la pasamos muy bien ese día, no hicimos nada, Ferka y yo somos amigos, y lo único que hay entre ella y yo, es una amistad, es todo".

Ahora, a casi dos meses del escándalo, la propia presentadora de Venga la Alegría: Fin de Semana, acaba de aclarar que es verdad que su romance con Jorge llegó a su final, sin embargo, en el programa de Dulce y Picosito, se negó a responder cómo se encuentra con el español, asegurando que solo puede agradecer la historia juntos y qué va a estar muy bien: "Estoy bien, estaré bien y totalmente agradecida de lo vivido, eso es todo lo que puedo decir, muy agradecida de esta historia y estaré bien".

Pero, pese a que Ferka no dijo los motivos de su separación, el exhabitante de La Casa de los Famosos México, dio indicios de qué sí le habría puesto el cuerno, ya que apareció interpretando el tema Según Quién, de Maluma y Carín León, compartiendo un fragmento en el que asegura que lo que dicen los demás es mentira: "Dile al que te está informando, que te está mal informando, que te informe bien. Ahora tengo un cul… inédito, que se lleva todos los méritos, está conmigo porque quiere".

Aunque el exparticipante de La Isla: Desafío en Grecia y Turquía, no ha mencionado el nombre de la exparticipante de Guerreros 2020, ni tampoco ha salido a aclarar si en verdad le fue o no infiel, en redes sociales han comenzado a asegurar que ese video tenía mucho detrás y que era evidente que está despechado, lo que solo podría significar que en realidad se separó de Ferka por su aparente infidelidad. Estos son algunos comentarios:

Ferka le puso el cuerno en una sala de despecho".

Jorge sal de ahí con la mamá luchona. Ferka está hecha para un Christian Estrada, son tal para cual".

Cuenta el chisme Jorge".

Haz click aquí para ver video.

Jorge canta Según Quién. TikTok

Fuente: Tribuna del Yaqui