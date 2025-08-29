Horóscopos de Mhoni Vidente HOY viernes 29 de agosto de 2025: Predicciones de amor, dinero y más

Comparta este artículo

Ciudad de México.- A tan solo unos días de cerrar el mes, los horóscopos de Mhoni Vidente llegan cargados de cambios y energía renovada. Este viernes 29 de agosto de 2025 se perfila como un día clave para tomar decisiones, enfrentar conversaciones importantes y, sobre todo, abrirse a nuevas oportunidades en el amor, la salud y el trabajo. Lee el horóscopo de hoy y planea una jornada maravillosa para ti.

Horóscopos de HOY viernes 29 de agosto de 2025 por Mhoni Vidente: Predicciones para tu signo zodiacal

Aries

En el ámbito laboral recibirás buenas noticias que abrirán una puerta inesperada. Cuida tu descanso, porque el estrés podría jugarte en contra.

Tauro

Este viernes 29 de agosto estará lleno de retos, pero tu capacidad de organización te permitirá salir adelante. En el amor, una conversación pendiente traerá claridad.

Géminis

Tu energía comunicativa se intensifica y eso te ayuda a resolver un malentendido con una amistad cercana. Momento ideal para retomar una meta que habías dejado en pausa.

Cáncer

La estabilidad que buscabas comienza a manifestarse en tu entorno familiar. Evita discutir por temas financieros y mejor busca acuerdos. Este jueves recibirás una señal que te dará tranquilidad.

Leo

Tu magnetismo atraerá oportunidades laborales y personas nuevas a tu vida. Es un buen día para negociar y para mostrar tus talentos. En el amor, alguien podría confesarte algo inesperado.

Virgo

Necesitarás paciencia para resolver asuntos que demandan tu atención. No tomes decisiones apresuradas. En la parte afectiva, una persona que estimas mucho te demostrará su apoyo incondicional.

Libra

Los astros te invitan a cuidar tu equilibrio emocional. Si te has sentido abrumado, es el momento de poner límites. En el ámbito profesional, tu creatividad será tu mejor herramienta.

Escorpio

Un giro inesperado en el trabajo podría beneficiarte más de lo que imaginas. En el amor, sentirás la necesidad de ser más directo con tus sentimientos. Confía en tu pareja.

Sagitario

Las oportunidades para crecer profesionalmente estarán más cerca de lo que piensas. Es un día ideal para tomar decisiones importantes. El amor fluye con estabilidad y confianza.

Capricornio

En el ámbito personal, aprenderás a valorar más los pequeños detalles. Lamentablemente, seguirás con crisis económica; debes aceptar tu realidad.

Acuario

Tu capacidad de innovación será clave para superar un obstáculo. En lo sentimental, es un buen momento para fortalecer vínculos y dejar el pasado atrás. La salud mejora con cambios en tu rutina.

Piscis

La sensibilidad será tu guía en este día. Una conversación profunda con alguien especial te dará paz. No ignores una oportunidad de crecimiento personal que se te presente.

Fuente: Tribuna