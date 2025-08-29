Horóscopos de Mhoni Vidente HOY viernes 29 de agosto de 2025: Predicciones de amor, dinero y más

Ciudad de México.- A tan solo unos días de cerrar el mes, los horóscopos de Mhoni Vidente llegan cargados de cambios y energía renovada. Este viernes 29 de agosto de 2025 se perfila como un día clave para tomar decisiones, enfrentar conversaciones importantes y, sobre todo, abrirse a nuevas oportunidades en el amor, la salud y el trabajo. Lee el horóscopo de hoy y planea una jornada maravillosa para ti.
Horóscopos de HOY viernes 29 de agosto de 2025 por Mhoni Vidente: Predicciones para tu signo zodiacal
Aries
Te podría interesar
- Mhoni Vidente
Horóscopo de Mhoni Vidente HOY jueves 28 de agosto de 2025: Predicciones signo por signo
- Mhoni Vidente
Horóscopos HOY Mhoni Vidente miércoles 27 de agosto: Predicciones de amor, dinero y más
- Mhoni Vidente
Horóscopos HOY Mhoni Vidente martes 26 de agosto: Así influirán los astros en tu signo
En el ámbito laboral recibirás buenas noticias que abrirán una puerta inesperada. Cuida tu descanso, porque el estrés podría jugarte en contra.
Tauro
Este viernes 29 de agosto estará lleno de retos, pero tu capacidad de organización te permitirá salir adelante. En el amor, una conversación pendiente traerá claridad.
Géminis
Tu energía comunicativa se intensifica y eso te ayuda a resolver un malentendido con una amistad cercana. Momento ideal para retomar una meta que habías dejado en pausa.
Cáncer
La estabilidad que buscabas comienza a manifestarse en tu entorno familiar. Evita discutir por temas financieros y mejor busca acuerdos. Este jueves recibirás una señal que te dará tranquilidad.
Leo
Tu magnetismo atraerá oportunidades laborales y personas nuevas a tu vida. Es un buen día para negociar y para mostrar tus talentos. En el amor, alguien podría confesarte algo inesperado.
Virgo
Necesitarás paciencia para resolver asuntos que demandan tu atención. No tomes decisiones apresuradas. En la parte afectiva, una persona que estimas mucho te demostrará su apoyo incondicional.
Libra
Los astros te invitan a cuidar tu equilibrio emocional. Si te has sentido abrumado, es el momento de poner límites. En el ámbito profesional, tu creatividad será tu mejor herramienta.
Escorpio
Un giro inesperado en el trabajo podría beneficiarte más de lo que imaginas. En el amor, sentirás la necesidad de ser más directo con tus sentimientos. Confía en tu pareja.
Sagitario
Las oportunidades para crecer profesionalmente estarán más cerca de lo que piensas. Es un día ideal para tomar decisiones importantes. El amor fluye con estabilidad y confianza.
Capricornio
En el ámbito personal, aprenderás a valorar más los pequeños detalles. Lamentablemente, seguirás con crisis económica; debes aceptar tu realidad.
Acuario
Tu capacidad de innovación será clave para superar un obstáculo. En lo sentimental, es un buen momento para fortalecer vínculos y dejar el pasado atrás. La salud mejora con cambios en tu rutina.
Piscis
La sensibilidad será tu guía en este día. Una conversación profunda con alguien especial te dará paz. No ignores una oportunidad de crecimiento personal que se te presente.
Fuente: Tribuna