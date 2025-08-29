Horóscopos de Nana Calistar: De HOY sábado 30 de AGOSTO de 2025; esto te depara el destino en el amor, trabajo y dinero

Ciudad de México.- La reconocida vidente Nana Calistar trae una predicción especial para este sábado 30 de agosto de 2025; descubre aquí todo lo que el universo y el zodiaco tienen preparado para ti. TRIBUNA reúne lo más relevante en temas de amor, suerte y dinero. A continuación, conoce lo que el destino tiene reservado para cada uno de los 12 signos zodiacales.
- Aries
Fin de semana con ajustes de planes, pero sin descuidar lo pendiente. No gastes lágrimas en quien no lo merece; mejor enfócate en ti: ejercítate, sonríe y sigue adelante sin lamentos.
Te podría interesar
- Clima en Sonora
Clima en Sonora: Alertan de LLUVIA FUERTE para Ciudad Obregón esta NOCHE; a esta HORA lloverá
- Cajeme
Suspenden a funcionario de Cajeme por posible conflicto de interés en contratos millonarios
- FGJES
Confirman detención de exsecretario de Educación de Sonora con Pavlovich; le imponen prisión preventiva
- Tauro
Fin de semana ideal para enfocarte en ejercicio y salud. Evita enredos con amores prohibidos, porque solo traerán chismes y problemas.
- Géminis
Atiende tu salud, sobre todo la garganta y las vías respiratorias, porque lo que viene exigirá que estés en plena forma. También sé discreto con tus planes y proyectos.
- Cáncer
Deja atrás la melancolía y la preocupación por el futuro; disfruta el presente y tu propia compañía. No te conformes con migajas: quien te quiera, llegará.
- Leo
Comienzas el fin de semana con energía, soltando el pasado y enfocándote en tus metas. Haz limpieza y despídete de personas, cosas y pensamientos que solo estorban.
- Virgo
Este fin de semana trabaja en el perdón, empezando por ti. Controla tus cambios de humor y evita decisiones importantes mientras estés irritable.
- Libra
Enfócate en ese proyecto de negocio que sueñas; puede arrancar pronto. Habrá días de reflexión y buenas noticias en la salud de un familiar que te darán alivio.
- Escorpión
Fin de semana para resolver ese pendiente que te roba la paz. No alimentes chismes de amistades y deja que la vida se encargue de quienes te hicieron daño.
- Sagitario
Viejos amores podrían volver causando desvelos, pero no te dejes manipular ni por ellos ni por chismes; si hablan de ti, es porque tu vida resulta más interesante.
- Capricornio
Prepárate porque surgirán chismes sobre ti, tanto de amistades como de familiares, pero no gastes energía en aclarar nada. Deja que hablen lo que quieran; al final, tu vida no le pertenece a nadie más.
- Acuario
Un reencuentro y buenas noticias alegrarán tu fin de semana. También llegarán señales de seres queridos que ya partieron; ponles una veladora blanca para recibir su mensaje.
- Piscis
Es momento de hacer una limpieza profunda en tu vida. Estás cargando con basura emocional y rodeada de personas que solo buscan aprovecharse de ti. No tengas miedo de alejar a todos esos parásitos que drenan tu energía y afectan tu bienestar.
Para no perderte ninguna actualización del horóscopo de la poderosa vidente Nana Calistar, no olvides leer TRIBUNA. Hasta mañana domingo.
Fuente: Tribuna del Yaqui