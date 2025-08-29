NANA CALISTAR

Horóscopos de Nana Calistar: De HOY sábado 30 de AGOSTO de 2025; esto te depara el destino en el amor, trabajo y dinero

La poderosa vidente del Internet, Nana Calistar, tiene una predicción especial este sábado 30 de agosto de 2025 para los horóscopos de los 12 signos del zodiaco

Horóscopos de Nana CalistarCréditos: Internet
Escrito en TENDENCIAS el

Ciudad de México.- La reconocida vidente Nana Calistar trae una predicción especial para este sábado 30 de agosto de 2025; descubre aquí todo lo que el universo y el zodiaco tienen preparado para ti. TRIBUNA reúne lo más relevante en temas de amor, suerte y dinero. A continuación, conoce lo que el destino tiene reservado para cada uno de los 12 signos zodiacales.

  • Aries

Fin de semana con ajustes de planes, pero sin descuidar lo pendiente. No gastes lágrimas en quien no lo merece; mejor enfócate en ti: ejercítate, sonríe y sigue adelante sin lamentos.

Te podría interesar

  • Tauro

Fin de semana ideal para enfocarte en ejercicio y salud. Evita enredos con amores prohibidos, porque solo traerán chismes y problemas.

  • Géminis

Atiende tu salud, sobre todo la garganta y las vías respiratorias, porque lo que viene exigirá que estés en plena forma. También sé discreto con tus planes y proyectos.

  • Cáncer

Deja atrás la melancolía y la preocupación por el futuro; disfruta el presente y tu propia compañía. No te conformes con migajas: quien te quiera, llegará.

  • Leo

Comienzas el fin de semana con energía, soltando el pasado y enfocándote en tus metas. Haz limpieza y despídete de personas, cosas y pensamientos que solo estorban.

  • Virgo

Este fin de semana trabaja en el perdón, empezando por ti. Controla tus cambios de humor y evita decisiones importantes mientras estés irritable.

  • Libra

Enfócate en ese proyecto de negocio que sueñas; puede arrancar pronto. Habrá días de reflexión y buenas noticias en la salud de un familiar que te darán alivio.

  • Escorpión

Fin de semana para resolver ese pendiente que te roba la paz. No alimentes chismes de amistades y deja que la vida se encargue de quienes te hicieron daño.

  • Sagitario

Viejos amores podrían volver causando desvelos, pero no te dejes manipular ni por ellos ni por chismes; si hablan de ti, es porque tu vida resulta más interesante.

  • Capricornio

Prepárate porque surgirán chismes sobre ti, tanto de amistades como de familiares, pero no gastes energía en aclarar nada. Deja que hablen lo que quieran; al final, tu vida no le pertenece a nadie más.

  • Acuario

Un reencuentro y buenas noticias alegrarán tu fin de semana. También llegarán señales de seres queridos que ya partieron; ponles una veladora blanca para recibir su mensaje.

  • Piscis

Es momento de hacer una limpieza profunda en tu vida. Estás cargando con basura emocional y rodeada de personas que solo buscan aprovecharse de ti. No tengas miedo de alejar a todos esos parásitos que drenan tu energía y afectan tu bienestar.

Para no perderte ninguna actualización del horóscopo de la poderosa vidente Nana Calistar, no olvides leer TRIBUNA. Hasta mañana domingo.

Fuente: Tribuna del Yaqui

Temas

Nana Calistar horóscopos de Nana Calistar
Google News