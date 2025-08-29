'LCDLF México': Cecilia Galliano respalda a Dalilah Polanco frente a Mar Contreras

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Cecilia Beatriz Galliano es una mujer con una amplia trayectoria en la televisión mexicana, pues ha participado en programas como Se Vale (2007) y también en Sabadazo (2010). Sin embargo, en el ámbito personal algunas controversias la hicieron viral en redes sociales, y ahora se está hablando nuevamente de la conductora argentina porque externó su opinión sobre el conflicto entre Dalilah Polanco y Mar Contreras en La casa de los famosos México edición 2025.

Para empezar, hay que especificar que desde el inicio del reality show las enemistades más notorias han sido entre Dalilah y Mar, situación que se intensificó tras la salida de Ninel Conde, quien también mantenía cierta tensión negativa con la intérprete de Sharpay Evans en la versión de High School Musical: el desafío (2008). No obstante, esta semana los enfrentamientos se volvieron demasiado frecuentes.

El martes la Jefa solicitó a los habitantes que intercambiaran roles; a Polanco le tocó imitar a Mar y viceversa. El problema surgió cuando la actriz que dio vida a Martina en La Familia P. Luche exclamó al ver una mariposa: "¡Ay, mi mamá y mi papá!". Por supuesto, esto no le cayó nada bien a Mar, quien previamente había compartido que siempre asocia a estos insectos con sus padres, fallecidos durante la pandemia de COVID-19.

¿Cecilia Galliano defendió a Dalilah Polanco?

Antes que nada, la primera reacción de Mar, de 44 años, fue retirarse a su cuarto a llorar; después enfrentó a la comediante y le dijo: "No tienen que ver mis papás aquí. La forma en la que lo hiciste se escuchó… porque tú estás metida, pero usaste la información de que mis papás están muertos". En contraparte, Dalilah respondió que jamás fue su intención lastimarla: "Te ofrezco una disculpa. Que yo no crea en nada no me convierte en irrespetuosa, pero respeto profundamente lo de tus padres. Se me acaba de ir mi vieja hace unos meses".

En cuanto a Galliano, se manifestó sobre el tema en el canal de YouTube Mate con piquete, donde recalcó que no estuvieron bien las acciones de su amiga, aunque añadió que Dalilah no lo hizo con la intención de dañar. Por último, aseguró que su colega no es una mala persona y lo demostró al pedir innumerables disculpas, además de rematar diciendo que siempre es necesario que sepamos perdonar.

