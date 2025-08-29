Lucía Méndez sube emotiva fotografía tras la complicada situación de Pedro Torres

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Lucía Méndez subió a sus redes sociales una fotografía que la gran mayoría jamás pensó que publicaría, pero no pudo evitar conmover a sus seguidores. La mujer de 70 años acompañó la imagen con un mensaje que reveló lo especial que son para ella las personas que aparecen en la foto: "Quiero compartirles esta foto, hermosos y bellos recuerdos. Porque recordar es vivir", dice el texto.

Se trata de su expareja, el productor Pedro Torres, quien aparece al lado de la modelo mientras sostiene a un pequeño Pedro Antonio. Ambos sonríen radiantes mientras miran hacia un lado de la cámara. La publicación llamó la atención porque, hace apenas un par de días, el medio TV Notas reveló a través de una fuente anónima que el famoso fue diagnosticado con esclerosis lateral amiotrófica (ELA).

En ese momento se informó que el hombre de 72 años de edad ya casi no puede hablar ni desplazarse. Su situación es tan grave que ha organizado diversas reuniones familiares para despedirse de cada uno de sus seres queridos: "Ha organizado varias reuniones para despedirse y decirles lo mucho que los quiere, antes de que sea demasiado tarde", dijo el informante de la revista.

Pedro Torres

A lo largo de su carrera, Pedro Torres se especializó en fotografía y cine, y fue responsable de numerosos videoclips. Estudió en la London International Film School y trabajó con figuras como Luis Miguel, Juan Gabriel, Lola Beltrán y Carlos Monsiváis. Asimismo, sus proyectos televisivos más destacados fueron para Televisa, incluyendo Big Brother y, más recientemente, Mujeres asesinas, que llegó a plataformas de streaming internacionales.

Según MedlinePlus, de la Biblioteca Nacional de Medicina (NLM) de Estados Unidos, la esclerosis lateral amiotrófica (ELA) se define como una enfermedad que podría derivar de una variante genética: "La esclerosis lateral amiotrófica o ELA es una enfermedad de las neuronas en el cerebro, el tronco cerebral y la médula espinal que controlan el movimiento de los músculos voluntarios".

Fuente: Tribuna