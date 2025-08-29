Paul Stanley se burla de Cristian Castro en 'Hoy' y lo compara con el 'Piolín Monstruo'

Comparta este artículo

Ciudad de México.- El reconocido presentador mexicano, Paul Stanley, recientemente causó un gran revuelo en pleno programa en vivo de Hoy, debido a que tras pasar al aire una entrevista con el famoso cantante mexicano, Cristian Castro, el conductor no dudó en convertirlo en la burla de Televisa, y sacando su celular lo comparó con el 'Piolín Monstruo', el cual es la mutación del dulce y tierno 'Piolín' de los Looney Tunes.

Castro, hijo de Verónica Castro, en este 2025 está tomando mayor relevancia sobre los escenarios y en el mundo de la música, gracias a que ha anunciado varios proyectos de la industria, como el tema a dueto con su sobrina, Fernanda Castro, por lo cual ha estado teniendo constantes entrevistas para dar adelantos de lo que se puede esperar, y confesiones sobre el nacimiento de estas distinciones en su carrera, sorprendiendo a sus miles de seguidores.

En esta ocasión, fue en el matutino producido por Andrea Rodríguez Doria, que los reporteros lo buscaron en uno de los estudios de grabación de la empresa San Ángel, para hablar de su proyecto musical. En dicha entrevista, se pudo ver a un Cristian un poco más pasado de peso que hace un año, con su cabello más largo y rubio, dejando de lado los vibrantes colores, como el morado o azul que usó entre el 2020 y el 2022.

Después de que pasaron la entrevista, en la sección de Desayunando y Chismeando, cuando a los presentadores les tocó opinar sobre las declaraciones del intérprete de Mujer de Madera, Paul sacó su celular e interrumpió un momento para mostrar la foto de 'Piolín' convertido en un monstruo grande, con el rostro furioso, aunque manteniendo lo dorado de su plumaje. Cómo era de esperarse, sus colegas no pudieron evitar reírse.

En ese momento, incluso bromearon con qué ya no era 'El Gallito Feliz', sino un 'Piolín Enojado', riéndose del actual atuendo de Castro, afirmando que es por la manera en la que se veía en ese momento. Hasta el momento, el hijo de la reconocida protagonista de Rosa Salvaje, no ha salido a dar su opinión sobre estas opiniones del hijo del difunto Paco Stanley, pero se cree que pronto podría mandarle mensaje.

A partir del minuto seis con 11 segundos.

