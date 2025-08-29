¿Quién gana HOY en 'Survivor México' el último Collar de Inmunidad? Eliminado 29 de agosto

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Al estar a solo un par de días de la gran final de Survivor México, los participantes se preparan para tratar de salvarse y permanecer un día más, y colarse al día importante, por lo que varios spoilers, ya se reveló quién será el ganador el Collar de Inmunidad Individual, para no salir este viernes 29 de agosto del 2025. Además, también se filtró quién sería el último eliminado de esta semana.

La competencia en el reality de supervivencia de TV Azteca siempre es intensa y sus participantes están en una exigencia constante, en especial cuando se ponen en juego recompensas como la comida, pero sobre todo en el momento más importante de la semana, que es buscar su salvación, y ahora, que se está a solo un programa de la gran final, los supervivientes restantes lo darán todo y más para no tener que entregar su antorcha y que Carlos 'Warrior' Guerrero, apagué su fuego.

En esta ocasión, el canal de YouTube de DTM Spoilers, declaró que la noche de este viernes 29 de agosto, ya se tiene en concreto quién podría colgarse el último Collar de Inmunidad Individual de la semana, para estar a salvo del Duelo de Extinción, y al parecer el afortunado sería Kenta Sakurai, pues es el qué ha tenido un mejor desempeño en la semana, aunque no es algo 100 por ciento confirmado.

Según los informes, en la deliberación para saber a quienes enviarían, dado al caos que generan o que consideran que no merecen obtener el primer lugar, decidieron poner en la línea de fuego a Esmeralda y Sargento Rap, siendo, según los spoilers brindados, supuestamente el cantante de rap el qué debería de despedirse de la competencia a solo un paso de la gran final del reality de supervivencia.

Cabe mencionar que hasta el momento la información externada anteriormente sigue en calidad de especulación, debido a que esta no proviene de una fuente directa de la televisora de Ricardo Salinas Pliego, como miembros del staff o la propia producción de dicho programa. Sin embargo, el canal de YouTube antes mencionado, en los últimos meses ha tenido una gran estadística de aciertos, por lo que para muchos es un hecho que ellos irán al duelo y es probable que Sargento sí sea el eliminado.

