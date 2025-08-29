Reconciliación inesperada: Eiza González y Violeta Isfel sanan diferencias con un mensaje inspirador

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La relación entre Eiza González y Violeta Isfel, dos de las actrices más recordadas de la telenovela juvenil 'Lola érase una vez' (2007-2008), no siempre fue cercana. Sin embargo, un mensaje de empoderamiento terminó por cambiarlo todo y fortalecer el lazo entre ellas. Durante una entrevista reciente, Violeta Isfel reveló que en los primeros meses de grabación percibía cierta frialdad por parte de Eiza, lo que generaba distancia entre ambas. "En esa época , Eiza no me quería mucho", confesó señalando que la exigencia del set y el temperamento dificultaban la convivencia.

En la historia, Isfel interpretaba a Martina, la villana que se oponía al romance de los protagonistas. Ese mismo antagonismo en pantalla, parecía reflejarse fuera de cámaras, al menos durante los inicios de de la producción. Con el paso del tiempo, la situación dio un giro inesperado gracias al hijo de Violeta, Omar, quien logró generar un vínculo especial con Eiza. Ese acercamiento permitió que ambas actrices pudieran dialogar y dejar atrás cualquier malentendido.

Violeta Isfel habla de su relación con Eisa/Créditos: Internet

La propia Isfel relató cómo un día, durante una plática más personal, Eiza González le confesó lo difícil que había sido enfrentar la presión de sus primeros proyectos en la industria. Fue entonces cuando la protagonista de ´From Dusk Till Daw' recibió de Violeta un mensaje que se volvería decisivo: "Un buen día la vida nos dio la oportunidad de platicar y me dijo: "Es que no entiendo cómo lo logras, la presión es muy grande", y le respondí: "Mami, no sé yo tampoco, pero tú puedes. Tú eres una chin... y lo vas a lograr", recordó Isfel.

A partir de ese momento, su relación se transformó de manera positiva. Hoy, Violeta Isfel no duda en expresar el orgullo que siente por el camino recorrido de Eiza González, quien se ha consolidado como una actriz mexicana con proyección internacional. "A mí me dio mucho orgullo y me ha dado mucho gusto verla triunfante", señaló la actriz, subrayando que estas experiencias no solo fortalecieron su relación, sino también su visión sobre el crecimiento personal y profesional dentro del espectáculo.

El testimonio de Isfel deja ver que, detrás de las rivalidades aparentes, la empatía y el reconocimiento mutuo pueden tender puentes más sólidos. Violeta continúa vigente en el medio artístico y mantiene contacto con sus seguidores a través de las redes sociales, donde comparte su faceta profesional como personal.

Fuente: Tribuna del Yaqui/Agencia México