Sandra Itzel anuncia triunfo legal en contra de Adrián Di Monte tras denunciar violencia

Ciudad de México.- La reconocida actriz y cantante mexicana, Sandra Itzel, recientemente empleó sus redes sociales para una vez más celebrar el apoyo de autoridades y otras mujeres, anunciando su triunfo legal, en medio de su feroz batalla en tribunales en contra de su exesposo, el actor de melodramas, Adrián Di Monte, al cual hace un par de años lo denunció por violencia de género y de serle infiel.

Hace un par de años la actriz y cantante decidió alzar la voz y actuar legalmente en contra de Di Monte, denunciándolo de haberla violentado física, verbal y emocionalmente a lo largo de los 10 años de romance, además de serle infiel. Como era de esperarse, el actor de El Maleficio ha negado constantemente estas declaraciones, pero desde que entró al reality, han salido a la luz recordatorios de su violencia, como audios filtrados por la Sandra en su cuenta de Instagram o como la trataba en Inseparables.

Pero, tal parece que las autoridades podrían verlo diferente y darle la razón a Itzel, debido a que a través de su cuenta de Instagram, compartió que las autoridades le han autoridades mexicanas le han otorgado la petición de "medidas de protección", declarando qué ahora siente que la buscan proteger realmente: "Hoy me siento más protegida. He pasado momentos muy duros, pero gracias a Dios, a la vida y a su apoyo sé que no estoy sola. Sigo con el compromiso de que ninguna mujer tenga que vivir con miedo ni sentirse sola nunca".

La exparticipante de Las Estrellas Bailan En Hoy, compartió un comunicado, en el que se externa de manera contundente que las medidas de protección son "tras la denuncia presentada por hechos de violencia", con el fin de solo velar por su seguridad e integridad, impidiendo que sea violentada de nuevo, de ninguna manera, ni física ni mediáticamente: "Su caso refleja la urgencia de atender todas las formas de violencia contra las mujeres con perspectiva de género, sensibilidad humana y responsabilidad social".

Finalmente, el comunicado cierra con que Sandra está agradecida profundamente con todas esas personas que la están apoyando en este proceso, dejando en claro que ella solo quiere demostrar que busca el respaldo y solidaridad, para que se sea más consciente de la violencia contra la mujer y se tomen mejores medidas: "Da su profundo agradecimiento a todas las mujeres, colegas, medios de comunicación y ciudadanía en general que han mostrado su apoyo y solidaridad. Este respaldo demuestra que la sociedad no es indiferente y que la lucha contra la violencia hacia las mujeres es un compromiso colectivo".

Sandra revela que tenta protección ante violencia. Instagram @sandraitzel

