"Se fue en paz": 'La Casa de los Famosos México' deja en shock a los seguidores

Ciudad de México.- A pesar de todo el éxito que está cosechando el popular programa La casa de los famosos México edición 2025, tampoco están exentos de controversias. En esta ocasión, no fueron los participantes quienes recibieron críticas, sino que directamente los fans se pronunciaron en contra del show. Todo comenzó con un video que compartieron en sus redes sociales, cuya reacción fue todo menos positiva. En TRIBUNA te contamos los detalles.

Se trata de un comercial que muestra a dos mujeres completamente vestidas de negro, ambas frente a un féretro. Una de ellas menciona que el difunto había estado entre los vivos un día antes; sin embargo, se consoló diciendo en voz alta que al menos “se fue en paz”. Su acompañante se quitó el velo, la miró desconcertada y preguntó: "¿Y esto qué tiene que ver con La casa de los famosos México?".

Aunque aún no han aclarado el objetivo exacto de esta creación, se cree que podría estar relacionado con la popularidad que ha alcanzado La casa de los famosos México, al grado de que, a medida que pasan los días, aumenta el número de espectadores. En las distintas plataformas se encuentra gente incluso de otros países, que sigue a uno de los equipos, ya sea al cuarto Día o al cuarto Noche.

Estos son los habitantes que están en peligro peligro

Contrario a lo que podrían haber esperado los productores, los usuarios comenzaron a molestarse y consideraron de muy mal gusto hacer un comercial vinculado con la muerte de alguien. Asimismo, expresaron diversas inquietudes: algunos se cuestionaron quién aprobó ese recurso publicitario, mientras que otros exigieron que lo retiraran. Hasta el momento de la elaboración de esta nota, los encargados de los perfiles oficiales no han respondido a nadie.

Es importante recordar que esta semana están nominados Facundo, Aldo De Nigris, Alexis Ayala, Dalilah Polanco, Aarón Mercury, Mar Contreras, Abelito y Mariana Botas. Actualmente, existen diversas encuestas que apuntan a un posible eliminado este próximo domingo; sin embargo, según la empresa que produce el programa, los que tienen más posibilidades de salir son Facundo y Mariana Botas.

