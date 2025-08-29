Shiky llama "promiscua" a Elaine Haro por comentario de Aarón Mercury en 'LCDF México'

Comparta este artículo

Ciudad de México.- El polémico presentador de origen español, Shiky, recientemente está dando de que habar y causando polémica en redes sociales, debido a que llamó "promiscua" a la joven actriz y cantante mexicana, Elaine Haro, durante una conversación al lado de Facundo, después de que la menor de los habitantes de La Casa de los Famosos México, hiciera un inesperado comentario sobre su relación con Aarón Mercury.

Desde el comienzo de la tercera temporada del reality show de Televisa, se ha comenzado con el shippeo entre Mercury y Haro, pues ambos mostraron interés en el otro desde el inicio, y aunque hace poco el creador de contenido, en una fiesta, rechazó una relación amorosa con la joven actriz, a los días, cuando fue cumpleaños de Elaine, le bailó de manera sensual, causando gran furor en internautas.

Pero, pese a qué todo parecía indicar que Elaine se estaba ilusionando con Aarón, recientemente en una conversación, dejó en claro que al tener poco tiempo separada de Moisés Peñaloza, en realidad no hay cómo una ilusión verdadera con Aarón, sino que es más como qué busca la atención romántica de alguien, señalado que es un patrón: "Sí, me doy cuenta, o sea, que digo, ¿por qué tengo esa necesidad de atención con la cuestión del amor?".

Ante esto, Mariana Botas declaró que es una manera de Haro de sacar un clavo con otro clavo, cómo dice el dicho, destacando que ella ve cómo su manera de no llorarle al ex, y no vivir un duelo, cuándo se puede distraer con otra persona, afirmando que eso podría estar pasando con Mercury: "Es un poco lo que empezó a pasar con Aarón, ¿sabes? Porque, a ver, ¿tiene cuánto que tronaste con tu ex? Nada. Aquí las emociones las sientes al mil por ciento. Entonces aquí que alguien te rechace, que ni es rechazo, wey, es cotorreo".

Una vez que la conversación terminó, Shiky y el presentador de ¿Cuál Es El Bueno?, estaban sentados en la mesa del comedor hablando del tema, y de la nada, Facundo exclamó: "Pinc..., no me imaginé que estuviera tan paseadita", haciendo referencia a qué considera que tiene muchos ex, por lo cual Shiky, en un tono irónico, siguiendo el tema de su compañero externó: "Hombre, una promiscua, promiscua, promiscua". Cómo es de esperarse el público reaccionó molesto por esto.

