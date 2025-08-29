¿Silvia Pinal, murió en la ruina? Exasistente de la actriz de Televisa lo revela en 'VLA'

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La reconocida Efigenia Ramos, que por más de 30 años fue asistente de la querida y hoy difunta primera actriz, Silvia Pinal, recientemente brindó una entrevista para Venga la Alegría, en la cual decidió romper el silencio y revelar si murió en la ruina, pese a sus largos años como estrella en Televisa y sus cientos de filmes, series y trabajos de producción, cómo aseguraron en Imagen TV.

A pocos meses de que se cumpla un año de la muerte de la productora de Mujer, Casos de la Vida Real, la presentadora de espectáculos, Addis Tuñón, reveló que Galindo al tomar su función descubrió que Pinal no tenía ni un solo peso y que inventarió absolutamente todas las propiedades y pertenencias de la actriz, y después vendieron varias cosas para cubrir los 300 mil pesos que anuales se gastan para la manutención de su hogar.

Ahora, a través de una entrevista para el matutino de TV Azteca, Efigenia negó rotundamente qué la que fue su jefa y amiga, en realidad no estaba en la ruina, dejando en claro que dejó lo suficiente para que cada heredero pudiera estar tranquilo y protegido, sin querer dar cantidades: "No, la señora no murió en la pobreza, eso sí que no. La señora tenía buena cantidad, pero las cantidades prefiero no comentarlas, pero sí les puedo decir que la señora trabajó mucho, organizó muy bien todo, supo invertir su dinero, ella no nos dejó desprotegido a nadie".

Ante la renuncia de María Elena Galindo a ser la albacea de la herencia de Pinal, Ramos declaró que ella desea que Alejandra Guzmán sea quién lleve las riendas, pues considera que sería la mejor, aunque no logró explicar el por qué, sí mencionó que ella sigue en contacto con los tres hijos: "Ojalá y sea ella, por qué es la que es la más..., o sea, los tres son buena onda, y yo con los tres me llevo muy bien, yo no he tenido ningún problema con ellos. Yo sigo teniendo contacto con ellos".

La asistente de la actriz de filme como El Inocente y Ángel Guerrero, declaró que además de sus hijos, nietos y bisnietos, también agregó a amistades, como ella, Mónica Marban y otros más, asegurando que los familiares de las personas en el testamento que fallecieron, tendrán dicha parte: "La señora protegió a sus nueve descendientes, la señora Cantón qué era cómo su hermana, pero ya se fue, pero están sus descendientes de ella, su prima Tete, que ya se fue y tiene a sus descendientes y la señora Elvira Palomera".

Finalmente, sobre el hecho de que se captó el momento en el que sacaban varias de las pertenencias de la casa de Silvia, Efigenia declaró que era por cuestiones de que la familia eligió con qué va a quedarse cada quién, y lo que quede, será puesto en la venta abiertamente: "Lo qué pasa es que yo sé, es qué iban a vender unas cosas, primero se reparte en la familia, y después lo venderán abiertamente, pero primero sé que se lo repartirán con la familia".

Fuente: Tribuna del Yaqui