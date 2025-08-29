Vicente Fernández Jr. y la influencer que reveló embarazo de su esposa se enfrentan

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Vicente Fernández, Jr., es un destacado cantante y empresario mexicano, actualmente casado con la creadora de contenido Mariana González. Hace unos días, la pareja sorprendió al público al revelar que estaban esperando un bebé. La principal razón del impacto es que el hombre de 61 años, tras haber tenido cuatro hijos con su anterior pareja, se había practicado la vasectomía.

No obstante, pese a la felicidad que inunda a la familia, recientemente brindaron una entrevista al programa de espectáculos de Telemundo titulado ¡Siéntese quien pueda!, donde compartieron su sentir sobre la filtración de la noticia. Como informamos en TRIBUNA, la primera en difundir el asunto fue la creadora de contenido Jacqueline Martínez, mejor conocida en redes sociales como Chamonic.

La pareja manifestó su indignación y aseguró que ese actuar fue completamente antiético, incluso calificando a la persona de "pseudoperiodista". Además, dejaron claro que era totalmente falso que ellos planeaban vender la exclusiva. Mariana señaló que el principal problema radica en la manera en que redactó el escrito, pues, según la mujer de 42 años, se refería a su persona de manera denigrante.

"No es el papel ni es la persona, y es una falta de ética de una pseudoperiodista o pseudoinformante que se dedica a difundir chismes y quiso compartir su punto de vista para bloquear una supuesta exclusiva. Nunca hemos cobrado, es falta de información", aseveró el integrante de la dinastía Fernández. Por su parte, González concluyó diciendo que a nadie más le correspondía el tema: "La noticia la teníamos que dar nosotros en el momento adecuado".

Tras todo este conflicto, Chamonic se pronunció en sus redes sociales oficiales y enfatizó nuevamente que no es periodista, sino creadora de contenido. Añadió que no es la primera vez que descubre un embarazo de famosos, incluyendo a Saúl Canelo Álvarez. Asimismo, sostuvo que efectivamente se molestaron porque de esa manera no pudieron vender la información.

"Pues la información llegó de quien estuvo en el momento en que te atendiste; hubieras firmado un contrato de confidencialidad con el equipo y doctor, eso te falló", afirmó Jacqueline. Cabe destacar que también dio a entender que planearon que la fecha de parto coincidiera con el día que nació Vicente Fernández: "¿Qué les dijo para generar más chisme? Porque si es cesárea, ya pusieron el día, por eso saben. Pero, bueno, los bebés nacen cuando quieren, así que veremos si nace ese día o antes".

