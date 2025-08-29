VIDEO: Lupita Villalobos se casa en España y redes explotan por hermoso y ajustado vestido de novia

Comparta este artículo

Toledo, España.- Finalmente, se llegó uno de los momentos más esperados del Internet: la boda de Lupita Villalobos con su novio Juan Luis. La influencer originaria de Hermosillo, Sonora, e integrante del podcast Las Alucines, que se ha hecho conocida en redes sociales por su originalidad y sentido del humor. En un video posteado en su cuenta de Instagram, Villalobos señaló: "Hoy nos casamos. Somos muy felices de compartir esto con ustedes. Los queremos mucho".

Villalobos estuvo acompañada de otros influencers y amigos, entre los que se encuentra Kass Quezada, mejor conocida como 'Quesito', su coprotagonista de Las Alucines y quien además fue su dama de honor, además del famoso influencer, Alfredo Cantú Villarreal mejor conocido como Un Tal Fredo. El Internet ha quedado impresionado por el hermoso y ajustado vestido de novia de Villalobos, que es adornado con pedrería tipo perla. La pieza es de la marca Narciza Severa y durante mucho tiempo había causado curiosidad a los usuarios de Internet. Además del impresionante vestido, Lupita acompaña su look con una gargantilla de tela color blanco con piedras. La originaria de Hermosillo luce una cola alta.

Mientras que, por su parte, Juan Luis, novio de Villalobos, lució un traje gris de sastre con una camisa de color azul cielo. La boda de Villalobos tendrá una duración de tres días porque comenzó desde el pasado 28 de agosto, con una cena de ensayo, este 29 con la ceremonia civil y el 30 con un desayuno que la pareja ha organizado para sus acompañantes. Como se comentó, la boda de Villalobos ha sido uno de los sucesos más esperados del Internet gracias a la gran popularidad de la creadora de contenido en Internet, ya que su podcast tiene más de tres millones de seguidores en YouTube. Y en su cuenta personal de Instagram, Villalobos tiene 3.4 millones de seguidores.

¿Quién es Lupita Villalobos?

Es originaria de Hermosillo, Sonora, y ganó popularidad en redes sociales al contar cómo en su primer matrimonio fue engañada por su ex con su exmaestra de baile de secundaria. Además, en los videos que Lupita compartió, ella contó que fue demandada.

