VIDEOS: Así fue el vals de Lupita Villalobos en espectacular boda; detalles y lista de invitados

Comparta este artículo

Toledo, España.- La tarde de este viernes 29 de agosto la famosa influencer sonorense, Lupita Villalobos, celebró su esperada boda con Juan Luis en tierras españolas, de donde él es originario. Si tú, al igual que miles de personas, desean conocer todos los detalles de lo que está ocurriendo en la apodada 'boda del siglo', quédate a leer TRIBUNA porque encontrarás el resumen perfecto sobre los momentos más importantes del evento.

La boda se celebró en Toledo y arrancó a las 18:30 horas (tiempo de España) con la ceremonia civil, donde la nacida en Hermosillo apareció luciendo un hermoso vestido de novia, de la firma regiomonatana Narcisa Severa. Mientras caminaba al altar, con la canción Young and beautiful de Lana del Rey de fondo, Juan la esperaba con una sonrisa y lágrimas en los ojos. Después de que el juez los casara, la pareja realizó un brindis y luego dio paso a la fiesta.

A lo largo del gran día, Villalobos siempre estuvo acompañada de sus incondicionales amigos, Fredo y Kass 'Quesito' Quezada, esta última tuvo la oportunidad de ser la dama de honor. Al evento también acudieron otros conocidos creadores de contenido sonorenses como Andrés Johnson, Héctor de la Garza e Irma Barragán. Además, estuvieron la beauty blogger Fernanda Blaz , el empresario Carlos 'Máster' Muñoz, así como la influencer y actriz Herly, acompañada de su esposo Marvin.

Algunos de los invitados de Lupita Villalobos

Después de algunas horas de que arrancara la celebración, ya se filtraron videos de los momentos más especiales de la boda, como por ejemplo, el vals de los novios. Lupita, enfundada en su hermoso vestido de novia blanco, y Juan, llevando un elegante traje gris, se dispusieron a bailar al ritmo del tema Te Quiero, de Jose Luis Perales. Luego la sonorense bailó El Privilegio de Amar junto a su padre y Juan tuvo un vals con su madre.

El impactante look de Lupita Villalobos

Sin duda alguna, una de las cosas que más llamó la atención de los fans de la creadora de 'Las Alucines' fue su impactante look. Como se mencionó, la pieza única de vestido estuvo a cargo de Saúl Tello, ceo de Narcisa Severa, mientras que el maquillaje estuvo a cargo de Michelle Magaña. Mientras que en sus pies llevó unas zapatillas Jimmy Choo. Además, llevó un collar con tres zafiros, que le obsequiaron Fredo y Kass.

Fuente: Tribuna del Yaqui