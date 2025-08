'Avatar: Fire and Ash': Trailer oficial y los detalles del nuevo peligro que sacude a Pandora

Comparta este artículo

Ciudad Obregón, Sonora.- En días recientes se reveló el tráiler oficial de Avatar: Fire and Ash, la tercera película de una de las franquicias más exitosas del séptimo arte. En esta esperada entrega, un nuevo peligro amenaza a los habitantes de Pandora.

El avance, que primero se estrenó en el cine y ya está en todas las plataformas digitales, ha provocado gran entusiasmo entre los seguidores por su poderosa estética visual y un tono más sombrío y emocional, característico del cineasta canadiense James Cameron.

El tráiler muestra enfrentamientos aéreos, ceremonias con fuego y una atmósfera cargada de tensión. Cameron ha afirmado que esta entrega será más extensa que la anterior y emocionalmente más intensa. El filme tuvo un costo estimado de 250 millones de dólares.

Se empleó tecnología de captura de movimiento bajo el agua, una técnica innovadora creada por Cameron especialmente para esta franquicia. La grabación se realizó de manera simultánea con The Way of Water entre 2017 y 2020 en Nueva Zelanda. Avatar: Fire and Ash llegará únicamente a salas de cine y su estreno está previsto para el próximo 19 de diciembre de 2025, en formatos como IMAX 3D, Dolby Cinema, 4DX y ScreenX.

Cameron ha confirmado que la historia está concebida como una pentalogía. Avatar 4 tiene su estreno agendado para el 21 de diciembre de 2029, y Avatar 5 verá la luz el 19 de diciembre de 2031. Ambas están en distintas fases de desarrollo.

La historia de Avatar: Fire and Ash

La historia de esta tercera entrega de Avatar se sitúa tras los sucesos de The Way of Water. Jake Sully y Neytiri enfrentan el dolor por la pérdida de su hijo Neteyam, mientras surge un nuevo peligro: los Ash People, una comunidad Na’vi de origen volcánico liderada por la feroz Varang. Este grupo ha rechazado las creencias espirituales de Eywa y representa una ideología más radicalizada y combativa del mundo de Pandora.

Elenco

Sam Worthington como Jake Sully

Zoe Saldaña como Neytiri

Sigourney Weaver como Kiri

Stephen Lang como Miles Quaritch

Oona Chaplin como Varang

Kate Winslet como Ronal

Jack Champion como Spider

David Thewlis como Peylak

Fuente: Tribuna del Yaqui