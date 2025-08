Gustavo Adolfo Infante revela exigencias de Ninel Conde en 'La Casa de los Famoso México'

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Tal parece que además de ser la mejor pagada, Ninel Conde también tendría trato preferencial dentro de La Casa de los Famosos México, o al menos eso aseguró el tan polémico presentador y periodista de espectáculos mexicano, Gustavo Adolfo Infante, al haber revelado las exigencias que la reconocida actriz y cantante pediría la productora de de la emisión, Rosa María Noguerón, para aceptar ser una habitante.

Casi una semana ha pasado desde la espectacular entrada de Ninel al famoso reality show de Televisa, en la que apareció con un espectacular vestido amarillo, un sombrero vaquero y cantando y bailando su más grande éxito, Bombón Asesino, y sigue siendo tema de conversación, y no solo por la simpatía que ha mostrado o su acercamiento con Abelito, sino también por su impresionante estilo, que pese a estar encerrada y levantarse desmaquillada, sigue viéndose hermosa.

Ante esto, el presentador de Imagen TV, hace poco reveló a sus colegas y al público de De Primera Mano que no es casualidad, sino que en su contrato específica que le deben de llevar un estilista todos los días para que en cuanto despierte la maquille: "A Ninel Conde la maquillan todos los días, la llaman y luego llega el maquillista y ya sale Ninel y hace bien. Es una estrella". Aunque Infante estuvo de acuerdo, Addis Tuñón dijo que era injusto porque es un contacto al exterior y eso está prohibido: "Pero eso no se vale. Se supone que no deben tener contacto con el exterior".

Ante esto, el presentador Lalo Carrillo dejó en claro que no es lo único en lo que la famosa actriz de Fuego en la Sangre hizo trampa, sino que también en buscar y darse la tarea de conocer a Abelito, señalando que en el podcast de Wendy Guevara y Nicola Porcella, dejaron ver que serían habitantes y harían equipo: "Tampoco se vale que se conozcan desde antes, ¿no? Porque ya se compartió el podcast de Wendy con Nicola, donde salen Abelito y Ninel juntos, que lo grabaron antes, haciendo bromas de: 'si entráramos a La casa de los famosos México 2025', entonces ya sabían".

Por su parte, el público ha salido ha defender a la actriz de Rebelde, asegurando que el presentador de Sale el Sol está mintiendo, pues declaran que ven el 24/7 y los videos de madrugada y pueden constatar que se levanta sin maquillaje y en el baño tarda horas en maquillarse y que cada cierto tiempo va y se retoca para verse tan espectacular, incluso aseguraron que el día de la gala del pasado viernes 1 de agosto, tardó tres horas en arreglarse.

Yo he visto el 24/7 y se maquilla sola".

Ayer se la pasó tres horas maquillándose".

Yo digo que ella trae microblading en sus cejas, extensiones de pestañas y color permanente en los labios, por eso siempre se ve arreglada".

Fuente: Tribuna del Yaqui