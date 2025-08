Nana Calistar: Horóscopos para MAÑANA lunes 4 de agosto de 2025

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Prepárate para conocer lo que los astros tienen para ti en cuestión de suerte, dinero o amor. Este lunes 4 de agosto de 2025, Nana Calistar tiene la predicción especial para tu signo. Aquí en TRIBUNA te contamos lo que la poderosísima ha deparado para los 12 signos zodiacales: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis. Sigue leyendo para que estés enterado.

Aries

Comienza la semana sin desanimarte porque ese proyecto que traías entre ceja y ceja no se va a concretar tan pronto como hubieses querido, pero recuerda que a veces lo bueno tarda en llegar; tú sigue poniéndole todas las ganas.

Tauro

Ay, Tauro, debes dejar de andar con tu cara de "ya cambié"; nadie te la cree. Sigue cometiendo los mismos errores. Y cayendo con la misma piedra y no estamos hablando de piedras. Date tu lugar, por favor.

Géminis

Atención, porque alguien que te quiere un montón te va a decepcionar bien feo. Pero no es porque esa persona lo quiera, sino porque a veces tu orgullo es más grande que tus ganas de arreglar las cosas. Ojo a ese tema.

Cáncer

Andas muy alebrestado en cuestiones de la intimidad. Si tienes pareja, lo mejor es que te armes una noche de pasión y, si no, siempre encuentras a alguien con quien darte un gusto. Tú disfruta.

Leo

Leo, si tienes pareja, no busques lo que ya tienes en casa en otras partes; te puede salir más caro. Recuerda que te puedes quedar como el perro de las dos tortas; por andar de ojo alegre, aprende a cuidar lo que ya tienes.

Virgo

Bájale, pero un montón de rayitas, a tu mal humor. Siempre andas a la defensiva y a veces ni tú mismo te soportas. Tienes que aceptar tus errores; eso no te hace débil, te hace humano.

Libra

Mi querido Libra, atención con los dolores de estómago porque estarán a la orden del día. En cuestión de amores, se puede venir algo con un amigo. Pero cuidado, porque esos enredos pueden traer más complicaciones.

Escorpión

Se vienen unos días de puro chisme contra ti, pero tú no hagas caso, no pierdas energía en esas personas que no valen la pena. Al mundo no le debes explicaciones. El único juez de tu vida eres tú mismo.

Sagitario

Este es el mejor momento para cumplir los sueños que te propongas, pero debes cuidarte porque hay quienes quieren apagar tu brillo y solo robarte la energía. No andes contando tus planes a los cuatro vientos porque la envidia está a la orden del día.

Capricornio

Se viene un dinerito extra, pero no por eso tienes que sentirte el nuevo Ricky Ricón; debes aprender a administrar bien tus recursos, porque más adelante vas a necesitar de ellos. Por otra parte, aprende a controlar tu carácter.

Acuario

Mi Acuario, todos sabemos que lo tuyo no es la paciencia. Tienes que aprender a controlarte porque te vas a dar un buen golpe de realidad. Una persona que no quiere nada contigo te trae como su tonto; ya, por favor, el que sigue. Date tu lugar.

Piscis

Tienes que ser más inteligente y frío cuando se trata de cuidar tus sentimientos, porque luego todos te lastiman. Piscis, te cuesta mucho decir que no y se aprovechan de ti. Es momento de ponerte recia y poner límites.

No dejes de leer TRIBUNA para todas las actualizaciones del horóscopo que la poderosísima Nana Calistar tiene para ti.

Fuente: Tribuna del Yaqui