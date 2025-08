Previo a la gala, 'La Casa de los Famoso México' se llena de egos y coqueteos

Comparta este artículo

Ciudad de México.- A tan solo una semana del comienzo de la tercera temporada de La Casa de los Famosos México, hoy oficialmente los habitantes experimentarán su primera gala de eliminación. La transmisión será a las 20:00 horas por Las Estrellas, así como en la plataforma de ViX. Por lo pronto, hay que tener presente que las celebridades que están en riesgo son Elaine Haro, Olivia Collins, Priscila Valverde y Adrián Di Monte.

De hecho, también estaba nominada Ninel Conde, aunque, afortunadamente para ella, fue salvada por la líder de la semana, Mariana Botas. Esta decisión causó mucha controversia en redes sociales, ya que muchos seguidores pensaban que la actriz elegiría a Elaine, pues, como se sabe, ambas han compartido bastante tiempo juntas en la suite y se creía que se habían vuelto amigas inseparables.

¿Qué está pasando en la casa?

Uno de los acontecimientos más recientes es que Olivia Collins le confesó a Facundo que estar en ese lugar era realmente difícil, porque todo se convierte en una lucha de egos: "Aquí todo el mundo quiere aparecer. Si las cámaras te ven, qué bueno. Y si no, pues también. Yo no quiero estar fingiendo. No es para mí", afirmó. Además, agregó que le daba miedo decepcionar a sus hijas y, sobre todo, al público.

Uno de los momentos más divertidos y relajados fue el que compartieron Aldo de Nigris Jr. y Abelito, ya que el futbolista ayudó al influencer a hacer ejercicio en el jardín. Así fue como el joven de 26 años se convirtió en el entrenador personal del pequeño. Es necesario mencionar que el originario de Zacatecas se ha ganado un lugar especial en el corazón del fandom de La Casa de los Famosos México.

¿Se gustan?

¿Elaine y Aarón son novios?

Mientras la cantante era cuestionada por Olivia en los baños —quien le preguntó directamente si le gustaba su compañero, Aarón Mercury—, ella aseguraba que todo era amistad. No obstante, en ese preciso instante apareció el mencionado y, a manera de broma, dijo que él había escuchado algo distinto: "Escuché nada más: 'Lo quiero mucho, pero me da pena decírselo', ¿sí dijo algo así?". En redes sociales hay una gran división de opiniones, pues algunos quieren que se hagan novios y otros se niegan por completo a esa posibilidad. ¿Tú qué opinas? ¿Te gustan juntos?

Fuente: Tribuna