Top 3 Espectáculos: Lupita D’Alessio se retira, ¿Cazzu es pobre? y Jenna Ortega reaparece con cara nueva

Ciudad Obregón, Sonora.- Si deseas estar enterado de todas las noticias de tus famosos favoritos, estás en el lugar correcto, pues el Top 3 Espectáculos de TRIBUNA tiene todo el chisme más actualizado. En esta ocasión te contaremos sobre el retiro de la cantante Lupita D’Alessio; además, también te hablaremos de Cazzu, pues han salido rumores de posibles problemas económicos. Y para terminar, Jenna Ortega está dando de qué hablar por su rostro. Recuerda que este espacio es posible gracias al patrocinador oficial Econollantas, que tiene muy buenas promociones para ti. Sigue leyendo para no perderte de nada.

Lupita D'Alessio dice adiós

Una de las cantantes mexicanas más icónicas de todos los tiempos, Lupita D’Alessio, dice adiós definitivo a los escenarios. La llamada 'Leona Dormida' confirmó en entrevista con el programa 'Hoy' que por problemas de salud dejará de ofrecer conciertos debido a su estado de salud y condición física.

D'Alessio ha dicho que se siente plena y feliz con su decisión de poner en primer lugar su salud, sobre todo por el desgaste físico que conlleva estar en los escenarios. "La música es demandante, exige mucho vocalmente… hay una línea muy delgada entre seguir y caer en lo que no está padre".

¿Cazzu tiene problemas económicos?

Quien ha dejado a muchos sorprendidos es la cantante argentina Cazzu, que reveló recientemente que tuvo que dejar la casa donde vivía con su hija Inti, producto de su relación con el sonorense Christian Nodal, ya que no tenía dinero para pagarla. "Deshice un alquiler que tenía, vivía en un lugar y no lo podía seguir pagando, esto estaba carísimo, no quería vivir en un lugar tan caro, y dije: 'Me voy a mudar', me mudé", confesó.

Jenna Ortega reaparece

La actriz de 'Merlina' reapareció en una alfombra roja y dio de qué hablar, pues lució una transformación en el rostro. Para muchos, en redes sociales, Jenna Ortega se hizo algunos arreglitos que la dejarían más estimada de lo normal y con otras facciones. ¿Tú qué opinas? No te olvides de seguir este Top 3 Espectáculos para no perderte ninguna noticia relacionada con tus famosos favoritos; nos leemos en la próxima.

Fuente: Tribuna del Yaqui