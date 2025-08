Vivía un infierno y se quitó la vida: Actriz de Televisa estremece con dura noticia de actor

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La reconocida actriz de Televisa mexicana, Vanessa Bauche, recientemente decidió sincerarse sobre el momento más doloroso de su vida; la muerte de Tito Buache, su padre que fue un reconocido actor y cantante. La famosa artista estremeció con la dura noticia de que su amado progenitor vivió un infierno sus últimos meses de vida, lo que ocasionó que por desgracia tomara la decisión de quitarse la vida.

Bauche, fue un actor y cantante, que fue reconocido como el 'Creador del Soul Latino', después de que trajera a México y Latinoamérica el bossa nova, junto a Carlos Santana y Javier Bátiz. Desgraciadamente, su deceso estuvo marcado por escándalo y la tragedia, ya que el 17 de agosto del 2007, decidió acabar con su vida al colgarse de una de las escaleras en la casa del hoy difunto actor mexicano, Héctor Suárez, ubicada en Cocoyoc, Morelos.

Ahora, en una reciente entrevista con el presentador y actor mexicano, Jorge 'El Burro' Van Rankin, Vanessa se sinceró sobre sus últimos meses de vida, declarando que su padre "se salió del chat a los 69 años", después de un mal diagnóstico, en el que le dijeron que tenía cáncer de pulmón en fase terminal, cuando solo era influenza, y posteriormente herpes zóster, la cual declaró como algo sumamente dolorosa.

La actriz de Amores Perros, destacó que cuando descubrieron que no tenía cáncer, los médicos despojaron a su padre de la morfina de una forma tan abrupta que le ocasionó un episodio psicótico, y dado a la serie de tratamientos inadecuados, su salud solo se deterioraba más, especialmente de forma emocionar, por lo que ella declara que no lo juzga ni le tiene rencor: "No podemos juzgar esa decisión porque no sabemos qué está sufriendo la persona... en el caso de mi papá tenía una enfermedad crónica muy dolorosa. Tenía herpes zoster".

Tras esto, Vanessa señaló que el padre de El Pelón Gomís decidió darle asilo en su hogar cuando se enteró de todo lo que atravesaba, para buscar ayudarlo a pasar ese momento tan doloroso, pues desde su trabajo en Mecánica Nacional, sin imaginarse que poco después, se quitó la vida, a lo que ella señala que tras todo lo que pasó, el momento económico tan difícil que pasaba, su dolor físico, su quiebre emocional y psicológico, ella no ve como que se quitó la vida, sino que se quitó a la muerte de encima.

De esta enfermedad mal entendida le dio herpes zoster, además estaba pasando un mal momento económico difícil. Llegar a esa edad con el ego de mi papá tenía, ya no era digno para él, yo no puedo juzgar. Para mí, mi papá no se quitó la vida, se quitó la muerte", concluyó.

Fuente: Tribuna del Yaqui