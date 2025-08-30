Cristian Castro se casa: Confirma boda con Mariela Sánchez y revela fecha y lugar del evento

Comparta este artículo

Ciudad de México.- El famoso cantante mexicano, Cristian Castro, continúa llamando la atención de la prensa no solo por su exitosa gira musical, sino por las declaraciones entorno a su vida personal. En un reciente encuentro con reporteros del programa Ventaneando, el hijo de la gran Verónica Castro detalló que sí está en sus planes casarse con Mariela Sánchez, pese a que en el pasado manifestó que no deseaba la boda.

El llamado 'Gallito Feliz' manifestó que el hecho de casarse podía perjudicar el romance con Sánchez, pero ahora ha cambiado de opinión e incluso ya hasta tiene la fecha del enlace así como el lugar donde tendrá lugar la ceremonia religiosa: "Queremos hacerlo el 2 de febrero, quizá en la Basílica de Guadalupe", dijo a las cámaras de Ventaneando. Además, Cristian aprovechó la entrevista para reiterar que su novia se lleva de maravilla con su madre.

Y es que cuando terminaron su relación, Mariela despotricó contra el cantante y la misma Vero : "Lo bueno es que Vero, lo bueno es que mi mamá, mi querida madre, que le mando un beso… La verdad que tiene muy buena relación con Mariela, se entiende bien, sabe que Mariela es seria y la toma muy en serio a mi mamá, y la verdad que me hace tomarla en serio a mí también en la relación y tratar de cuidar la relación".

El intérprete de temas como Lloviendo estrellas habló con entusiasmo de su pareja, a quien describió como alguien que lo inspira tanto en lo personal como en lo profesional: "Es una mujer inteligente, realmente muy intuitiva y le gusta trabajar, es una persona trabajadora que me anima mucho a hacer mis canciones nuevas, a tener el concierto con mejor producción. Es una chica muy muy organizada, siempre, la verdad, muy limpia, muy impecable y seria".

Cristian Castro se podría casar con Mariela en la Basílica de Guadalupe

Además, el hijo de Manuel 'Loco' Valdés también aclaró la polémica que surgió hace unos días cuando fue captado en silla de ruedas a su llegada al Aeropuerto de la Ciudad de México. "Es la comodidad de él, le encantaría que lo lleven a todos los lugares así", dijo Sánchez. A su vez, Castro agregó: "El secreto es que pues ese es el secreto para salir rápido. No exactamente la prensa, fue única y exclusivamente para evitar la cola de migración. Disculpen a ustedes, disculpen".

Por otro lado, Cristian confirmó que tiene planes de llevar a su progenitora a vivir con él, aunque antes quiere invitarla a acompañarlo a su tour: "Una gira importante, vamos a hacer Estados Unidos también, España. Por ahí vamos a estar. Yo le invito a todo. Pero bueno, pues está a gustito. Sí, está tranquila". Finalmente, Castro anunció que en breve lanzará un álbum con temas inéditos producidos por Eduardo Cabra y adelantó que el material verá la luz en septiembre. Además, envió un mensaje especial a Pati Chapoy:

Estoy contento que siempre sigas mis pasos. Acá Mariela te quiere mucho. Te dedicamos un TikTok. Y yo estoy escribiendo un libro y estás en el libro, ¿eh? Ojo porque no estoy cambiando los nombres, Pati", declaró el intérprete de Azul.

Fuente: Tribuna del Yaqui