De Selena Gomez a Taylor Swift: Conoce a las famosas que dieron el sí y se comprometieron

Comparta este artículo

Los Ángeles, Estados Unidos.- Al igual que la querida cantante estadounidense, Taylor Swift, y que la famosa actriz mexicoestadounidense, Selena Gomez, estas son las celebridades de Hollywood y de Televisa, que sorprendieron y alegraron a sus millones de seguidores al dar el sí acepto a sus respectivas parejas y se comprometieron en el último año. Muchas se dice que llegaran al altar en este 2025.

Selena Gomez y Benny Blanco

A un año de haber confirmado su relación sentimental, la intérprete de Wolves y el productor musical, mediante una romántica publicación en Instagram, compartieron una serie de fotos en el que se les puede ver disfrutando de un picnic romántico con pizzas y Taco Bell, confirmando su compromiso: "El amor para siempre empieza ahora".

Josh Allen y Hailee Steinfeld

El mariscal de campo de los Buffalo Bills y la estrella de Hawkeye, el 22 de noviembre del 2024, confirmaron qué a casi dos años de salir, decidieron dar el gran paso y se comprometieron, mostrando el romántico momento, al atardecer, rodeada de velas y un arco floral. La boda se realizó a inicios del 2025.

Rich Paul y Adele

Billboard había dicho que la intérprete de Send Love estaba comprometida con el promotor deportivo desde inicio del 2024, pero no fue hasta agosto del 2024, cuando en su concierto en Múnich, Alemania, lo confirmó al rechazar propuesta de matrimonio de fan: "¡No puedo casarme contigo porque ya me estoy casando!".

Taylor Swift y Travis Kelce

Después de dos años de romance y constantes rumores de compromiso, el pasado 26 de agosto de este 2025, la intérprete de Love Story confirmó que finalmente se comprometió con la estrella de la NFL, compartiendo en su cuenta de Instagram una serie de fotos en el que están rodeados de cientos de flores con el mensaje: "Tu profesora de inglés y tu profesora de gimnasia se casan".

Dua Lipa y Callum Turner

Después de más de un año de relación y meses de rumores, en junio del 2025, la creadora de Physical confirmó su compromiso con el actor a través de a la revista British Vogue, afirmando que estaba emocionada y feliz de esta nueva etapa: "Es muy emocionante. Esta decisión de envejecer juntos, de vivir juntos y, simplemente, ser mejores amigos para siempre, es una sensación realmente especial".

Zendaya y Tom Holland

En enero del 2025, Zendaya en su paso por la alfombra roja de los Globos de Oro 2025, deslumbró con un impresionante anillo de diamantes. TMZ, tras esto, declaró que las estrellas de Spider Man: No Way Home, se comprometieron entre Navidad y Año Nuevo en un momento muy íntimo rodeados de familiares en la casa de Zendaya.

Carmen Aub e Iván Sikic

La actriz de El Señor de los cielos, y el artista, en febrero de este 2025, compartieron en sus respectivas redes sociales que durante su viaje por Japón se comprometieron, causando un gran revuelo e redes sociales. Hasta el momento no han dado fecha.

Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez

Después de nueve años de relación y criar a cinco hijos juntos, el astro del futbol, conocido como CR7 y la modelo, el pasado 11 de agosto compartieron una imagen, en la que ambos estaban acostados en la cama y ella presumía el impresionante anillo con un inmenso diamante central, revelando que estaban comprometidos.

Kelly Osbourne y Sid Wilson

El integrante de la bada Slipknot, además de estar presente en el concierto de despedida, del ahora difunto, Ozzy Osbourne de la banda Black Sabbath, celebrado en Villa Park, Birmingham, en julio de este 2025, sorprendió a Kelly al ponerse de rodillas y pedirle que fuera su esposa, a lo que aceptó entre lágrimas.

Natalia Juárez Zenteno y Michele Libretti

El 22 de agosto del año en curso, la actriz de Vivan Los Niños, dio un golpe de nostalgia, al compartir en sus redes sociales qué tras más de cuatro años viviendo juntos, se comprometió con su pareja, Michele Libretti, a la orilla del mar, mostrando como lograron captar el momento mientras que un arcoíris hacía el arco perfecto, en ese momento mágico.

Fuente: Tribuna del Yaqui