¿De Televisa a prisión? Actor de novelas enfrentaría demanda; sería acusado de este cargo

Ciudad de México.- El reconocido actor de melodramas y comediante mexicano, Juan Carlos Casasola, al parecer estaría enfrentando una demanda que podría costarle millones, incluso su propia casa, debido a que han asegurado que le debe a sus arrendatarios, ¿será acaso qué pasará de Televisa a prisión por esta polémica situación?; según los informes, en la denuncia interpuesta en su contra, habría dos cargos diferentes del motivo de esta batalla legal.

En el más reciente programa de Productora 69, el polémico presentador mexicano de espectáculos, Jorge Carbajal, acaba de asegurar que Casasola tendría años viviendo sin pagar renta en el departamento donde reside actualmente, y qué al parecer habría incumplido con una cláusula importante del contrato. Al parecer los dueños del lugar, contactarían al comunicador para dar esta información y le asegurarían que el acuerdo se firmó en 2023, con promesa de compra para el año 2024, cosa que dicen no ha pasado.

Al parecer, en el contrato que mencionaron los informantes de Carbajal, el exintegrante de Solo Para Mujeres, en enero del 2024 les debió de haber dado cinco millones de pesos, para comprar la propiedad, pero, al parecer no solo no hizo el depósito prometido, sino que además habría dejado de pagar los 21 mil pesos mensuales que daba como abono, para antes de la compra. Esta situación habría llevado a los dueños a interponer las acciones legales en contra de Juan Carlos.

Tras esto, Carbajal segura que los dueños del inmueble, tras la demanda, pidieron que desalojara el lugar, el 5 de agosto de este 2025, pero que el actor se habría negado, señalando que vive ilegalmente en el departamento. Al parecer, en la demanda le han puesto dos cargos, uno por incumplimiento de contrato y otro por ocupación ilegal del inmueble, al que señalan le da básicamente el gane a los demandantes al negarse a desalojar la propiedad y comenzar el proceso legal.

Finalmente, se afirma que Casasola, sin haber comprado el departamento, sin permiso de los dueños, ni la autorización de Desarrollo Urbano, habría derribado una pared para volver dos departamentos en uno solo, lo que además de ilegal, al parecer genera preocupación por el impacto estructural, los propietarios temen que estas obras puedan haber afectado la integridad del edificio o generado problemas con las autoridades locales.

