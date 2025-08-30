¿Desahuciada? 'La Chilindrina' se alistaría para morir; la actriz prepararía su funeral

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Todo parece indicar que 'La Chilindrina' no tiene miedo a perder la vida, sino que la espera sin desespero, pues en una entrevista confirmó que se alista para morir desde hace un par de meses, incluso María Antonieta de las Nieves, nombre real de la actriz y comediante, señaló que ya ha preparado su funeral y tiene todo sobre cómo desea que sea su último adiós. Esto se revela a días de que se dijera que tiene daño neurológico severo y fue hospitalizada, ¿acaso está desahuciada?

Una presunta amiga cercana de la actriz de El Chavo del 8, en dónde saltó a la fama cómo 'La Chilindrina', afirmó que el 20 de agosto volvió a ser internada de emergencia por una intensa crisis de ansiedad, que afirma fue por un tema grave, que la está haciendo perder la razón y tiene a todos asustados, ya que al parecer tiene un daño neurológico importante, que resultó en una crisis nerviosa severa, además de que supuestamente le costaría trabajo hablar, y moverse.

Por su parte, la actriz de la bioserie, Chespirito: Sin Querer Queriendo, ha salido a desmentir que tenga un daño neurológico grave que la tenga corriendo riesgo su vida. Para desmentirlo, compartió un video en su cuenta de Instagram, en el que niega estar grave y asegura que sigue disfrutando de su vida con alegría y emoción cómo siempre: "Aquí cómo siempre, estoy haciendo mis dibujitos, haciendo mis bromas, haciendo mis cosas que me gusta hacer, en fin, la estoy pasando muy bien, ojalá que ustedes también la estén pasando bien".

Ahora, después de que en el programa Hoy Día compartieran una entrevista con la actriz, muchos dudan de su veracidad al decir que está bien como afirma, debido a que declaró que ya tiene todo para el día de su muerte, cómo su féretro y una especie de itinerario en el que externa qué es lo que desea para su último adiós: "Yo tengo listo todo para cuando me muera, que será dentro de 20 años. Tengo preparado mi ataúd, lo busqué y me gustó mucho, tiene figuras de la virgen de Guadalupe en todos lados; tengo lista la agencia donde me van a velar, tengo listo lo que me van a poner ese día y, por supuesto, me van a maquillar".

Finalmente, de las Nieves, declaró que ella también pidió que su vestuario al momento de ser enterrada sea el de su inolvidable papel de 'La Chilindrina': "Yo sí quiero que me disfracen de La Chilindrina, pero a ellos no se les da estas cosas tan simpáticas que a mí se me ocurren". Aunque afirma que sus hijos no están para nada de acuerdo con esta peculiar petición: "Ahora yo quiero que sea La Chilindrina la que se muera, porque se va a morir junto conmigo, eso es lo que yo quiero, pero mis hijos no dicen: 'No, mamá, hasta ese momento vas a hacer de ridícula'".

Fuente: Tribuna del Yaqui