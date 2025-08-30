¿Gustavo Adolfo Infante a prisión? Actriz de Televisa lo acusa de acoso; la obligó a besarlo

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La actriz de Televisa y cantante de origen mexicano, Patty Álvarez, acaba de reaparecer y generar controversia, debido a que acaba de brindar una entrevista en la que acusó de acoso sexual al polémico presentador y periodista mexicano, Gustavo Adolfo Infante, asegurando que la obligó a besarlo cuando estaban en un evento, ¿pide que vaya a prisión por esto?

Actualmente, Infante se encuentra en el centro del escándalo, debido a que Mayela Laguna aseguró que en medio de todo el escándalo por su batalla legal en contra de Luis Enrique Guzmán, tuvo una gran cercanía con Gustavo, y que poco a poco, de ello nació su romance, pese a que él tiene esposa: "Fue una relación que se dio en el momento en el que yo estaba súper vulnerable, súper mal, de repente mi mundo eran los medios de comunicación y pues se dio una relación de amistad, confianza y pasó lo que tenía que pasar".

Ahora, una vez más, el periodista Javier Ceriani ha contactado a otra mujer qué confirmaría que es un infiel, debido a que Álvarez en entrevista con el expresentador de Chisme No Like, aseguró que cuando eran jóvenes, la acosó en un evento estando ya pasado de copas, dónde le robó un beso: "Ya estaba pasadito de copas, me jala y me quiere besar a la fuerza, me dio como un beso y yo dije guácala, qué asco".

Ante esto, Paty mencionó que es una mujer que no es dejada, por lo cual forcejeó con el presentador de Sale el Sol, logrando liberarse, pero aseguró que fue un momento muy molesto para ella, pues sintió que fue demasiado agresivo, o al menos así lo sentía: "Yo no soy así, a mi nadie me obliga a hacer algo que no quiero, pero lo que no me gustó fue su manera, su manera tan agresiva, violenta de jalarme y darme el beso con toda su bocota, llena de baba, me tuve que ir a lavar la boca".

Me jaló y me salté cómo pude, como es chiquito, forcejeamos. De ahí volvimos a coincidir y me veía y me volteaba la cara. Es mala gente, mala persona, y ojalá con todo esto que ha salido a la luz puedan tomar cartas en el asunto y hacer algo más fuerte, más legal", agregó.

Finalmente, la exintegrante de la banda Las Tropicosas, declaró que si en su momento ella no hizo eso que pide, para exigir justicia y se hiciera algo en contra de Infante, fue debido a que en ese entonces no había las herramientas cómo ahora para eso, sino que se tenía que aguantar, y debía de soportar esa clase de cosas y defenderse sola: "Lamentablemente, antes no existía lo del Me Too, denunciar o tomar acciones legales con un acosador".

