Horóscopo de Nana Calistar hoy domingo 31 de agosto: Predicciones según tu signo para el fin de mes

Ciudad de México.- Este próximo domingo 31 de agosto significa el cierre del mes y no hay nada mejor que cerrarlo con una energía especial que invite a la reflexión, la renovación y la preparación para lo que viene. Si quieres tener claridad para tomar decisiones importantes del futuro, quédate a leer TRIBUNA porque te trae las predicciones más acertadas, según tu signo zodiacal. Con los horóscopos de Nana Calistar descubrirás cómo influirán las estrellas en tu signo este domingo y qué mensajes tienen para ti en este cierre de mes.
Aries
Es un momento ideal para que te pongas al corriente en cuestión de trámites. Es mejor organizarte y no dejar todo a último minuto. Poner en marcha esas cosas que llevas postergando te podrían traer nuevas oportunidades.
Tauro
Escucha a tu cuerpo, es probable que te esté pidiendo una pausa y no deberías ignorarlo; si tienes dolores o cansancio, consulta a tu médico. Además, cuídate de accidentes e imprevistos que te puedan desvalancear.
Géminis
Es buen momento para liberarte del rencor. Deja atrás cargas emocionales que no valen la pena. Si te hizo daño, fue porque así lo quiso y te aseguro que el karma hará lo suyo.
Cáncer
Debes de fijar bien los límites a esas personas que se pasan de 'confianzudas'. Algunas veces el silencio no es la mejor opción; si tienes algo nque aclarar, hazlo y evita malentendidos.
Leo
Haz una pausa, deja de vivir en automático y pon atención a tu alrededor: ¿Qué te hace sentirte vivo?. Si dejas de autosabotearte, seguirás avanzando. Ya olvida eso que te ha hecho detenerte y mantente atento al futuro y lo que te tiene preparado.
Virgo
No es buen momento para tomar decisiones importantes, sobre todo si tienes dudas. Olvida los impulsos, porque te podrían salir algo caros. Tómate una pausa y verás que ya llegará el momento ideal. Después de muchos altibajos, es probable que logres la estabilidad que tanto anhelabas.
Libra
¡Suelta el control! Es imposible que quieras y puedas resolver la vida de los demás. Mejor enfócate en lo tuyo y deja que los otros asuman sus responsabilidades. Querer también es soltar, no olvides esta frase.
Escorpión
Por estar esperando que se dé el momento perfecto, las oportunidades se te están yendo de las manos. Es hora de que confíes en ti y que actúes. El tiempo sigue transcurriendo y tú deberías poner manos a la obra.
Sagitario
Se podrían presentar momentos de tensión con tu pareja o familia. Nuevamente querrás ayudar, sin embargo, es recomendable solo escuchar, observar y guardar tus opiniones para evitar un conflicto mayor.
Capricornio
¡Basta de autosaboteos! Date cuenta de tu propio valor, ya que se vienen situaciones en las que necesitarás mantenerte fuerte y capaz. Mira hacia el frente y prepárate para algo muy grande.
Acuario
Tu cuerpo te ha dado señales. ¿Acaso crees que el estrés, la ansiedad o la falta de descanso son síntomas normales? No sigas ignorando las señales. Prioriza tu bienestar y si es necesario, acude al médico.
Piscis
Es probable que estés en un momento de desbalance. Cuidado si tienes pareja y estás exigiendo más de lo que puedes ofrecer. Si la conexión ya no está, lo mejor es hablarlo con madurez antes de que todo explote.
Fuente: Tribuna del Yaqui