Jorge Losa rompe el silencio sobre su separación de Ferka; ¿hubo infidelidad de la actriz?

Ciudad de México.- El reconocido actor de origen español, Jorge Losa, en medio de tantos dimes y diretes sobre su separación sentimental con la actriz y conductora, Ferka, a través de sus redes sociales decidió romper el silencio y finalmente dar las primeras declaraciones con respecto a esta polémica situación, ¿será acaso que confirmar la infidelidad de la presentadora de TV Azteca?

La semana pasada, en el programa de Dulce y Picosito, Ferka brindó declaraciones por videollamada sobre el tema de Christian Estrada, y se aprovechó para cuestionarle sobre Losa, a lo que se negó a responder cómo se encuentra con el español, asegurando que solo puede agradecer la historia juntos y qué va a estar muy bien: "Estoy bien, estaré bien y totalmente agradecida de lo vivido, eso es todo lo que puedo decir, muy agradecida de esta historia y estaré bien".

Aunque la presentadora de Venga la Alegría: Fin de Semana no quiso dar motivos de la separación, se comenzó a decir que la causa fue a causa de las fotos en las que se ve con un misterioso hombre, con el que se le acusa de haberle sido infiel al exparticipante de Guerreros 2020. Sin embargo, hay quienes declaran que realmente el problema fue las confesiones que hizo Losa en el último capítulo de su podcast en común, Dopamina2, en el que además de todo, se negó a que le revisara su bandeja de DM.

Entre tantos dimes y diretes, el actor de La Rosa de Guadalupe acaba de compartir un video en su cuenta de Instagram, en el cuál declaró qué él en la relación entregó todo el amor y esfuerzo que tenía para dar, y al igual que Ferka, está agradecido con la historia que crearon juntos: "No por eso dejas de agradecer, de entregar todo tu corazón y todo tu amor a esa persona que te enseñó tantas cosas y que le tienes un agradecimiento enorme".

Finalmente, pidió a todos sus seguidores que dejaran de especular que pasó entre él y María Fernanda Quiroz y respetaran su duelo, debido a qué tras tantos años juntos, es doloroso el separarse y más por qué afirma que no están peleados y todo se dio en sana paz: "Nosotros no estamos peleados, estamos muy agradecidos, denle todo el apoyo, los dos estamos viviendo un duelo que no es fácil".

Fuente: Tribuna del Yaqui