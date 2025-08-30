'LCDLF México': Mamá de Aarón Mercury opina sobre él y Aldo de Nigris como pareja

Comparta este artículo

Ciudad de México.- En los últimos días, el creador de contenido Aarón Mercury, quien actualmente tiene más de cinco millones de seguidores en Instagram, ha estado muy presente en redes sociales debido a que forma parte del popular reality show La Casa de los Famosos México, edición 2025. Algunos internautas han empezado a notar que existe bastante química entre él y Aldo de Nigris, situación que no pasó desapercibida para la madre del joven.

Desde que se conformó el cuarto Noche, son tres los participantes que se volvieron muy unidos. En un inicio, Abelito y Aarón eran inseparables, pero luego se les unió el sobrino de Poncho. Precisamente, sus fanáticos ya les han puesto un apodo a este nuevo grupo de amigos: se les llama Triple A. No obstante, en lo que respecta al queretano y al originario de Monterrey, muchos consideran que harían una buena pareja.

De hecho, Eden Dorantes, un periodista de espectáculos, compartió una entrevista con Nancy González, la mujer que dio vida al joven de 24 años, y le preguntó qué opinaba sobre este asunto que cada vez gana más popularidad en las distintas plataformas digitales. La mujer respondió que le parece una amistad auténtica y, sobre todo, basada en la lealtad. Lo que más sorprendió fue cuando confesó que desde hace un tiempo se "subió al barco" del romance entre Aarón Mercury y Aldo de Nigris.

Los fans consideran que tienen un gran vínculo

Asimismo, especificó que ella estaría de acuerdo con cualquier vínculo que su hijo establezca en La Casa de los Famosos México, dejando abierta la posibilidad de que exista algo más que una simple amistad entre ambos jóvenes. Por lo pronto, las ediciones que realizan los usuarios, principalmente en TikTok, son cada vez más numerosas, y la emoción por el supuesto bromance continúa siendo tendencia en la plataforma china.

En cuanto a Doña Lety, abuela de Aldo de Nigris, se niega a aceptar un romance entre su nieto y Elaine Haro o Mariana Botas. Ella considera que el influencer debe concentrarse en el show y además comentó que no le parecía adecuado que primero mostrara interés en Mercury: "Elaine tiene que estar con Aarón porque andaba de coscolina, ya no puede andar con Aldo, porque él no es plato de segunda mesa. Hay que respetar a Aarón; si andabas con Aarón, sigue con él. Aldo es regio y no agarra la chancla que tiraron otros (risas). Está muy bonita la chavita, tiene un cuerpazo, está hermosa, mejor no".

Fuente: Tribuna