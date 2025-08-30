Pepe Aguilar se burlaría de Emiliano Aguilar con su 'hijo favorito'; así responde el rapero

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Una vez más el nombre de Pepe Aguilar se encuentra en el centro del escándalo, debido a que recientemente se ha dicho que se burlaría de Emiliano Aguilar, su primogénito con su primera esposa, con ayuda de su 'hijo favorito', después de exponer varios secretos y momentos no gratos al lado de la familia Aguilar. Cómo era de esperarse, el rapero no se quedó callado y respondió contundentemente.

Pepe hace un par de semanas causó gran controversia con la entrevista que le brindó a Pati Chapoy, debido a que en esta acusó a su primera esposa, Carmen Treviño, se había ido de su casa sin decirle ni una palabra, qué solo tomó a su hijo, Emiliano, y se lo llevó todo, que si hubieran tenido perro lo más seguro es que hasta al can se hubiera llevado. Por este motivo, el rapero salió en defensa de su madre, con varios videos, en los cuáles muestra su estilo particular usando frases como "les tengo una pregunta" y "la neta la neta", para dejar en claro su punto.

En el más reciente de sus videos, Emiliano afirma qué es injusto que se le comparé con el intérprete de Por Mujeres Cómo Tú, después de que se dijera que le fue infiel a su esposa y qué descuidaría a su hija, señalando una vez más qué a diferencia de Pepe, él tiene a su primogénita bien cuidada, que no le hace falta, ni en el plano sentimental o en el plano económico, señalando que esa mujer que lo acusa tomó imágenes de hace muchos años en el pasado.

La familia Aguilar se burla de Emiliano. Instagram @saleelsol

Por parte de la familia del intérprete de Ni Contigo Ni Sin Ti, hace poco emplearon la cuenta de Instagram del perro pug de Pepe, llamado 'El Gordo', que en más de una ocasión han dicho que es el hijo favorito del cantante, para compartir una foto de este, frente a una alberca, así como Emiliano sale en sus videos, con el mensaje: "Les tengo una pregunta #LaNetaLaNeta", frases del rapero en sus videos. Como era de esperarse, dicho posta ya tiene cientos de comentarios como: "Aquí dándome cuanta que la familia Aguilar sí merecen toda la funa que reciben" y "Con ese padre, mejor no tener".

Así cómo con el tema de su madre en la entrevista de Ventaneando, de nueva cuenta, Emiliano salió a dar una respuesta, en la que afirmó que en los siguientes días dará declaraciones al respecto y que el perro va a estar de su lado en este momento tan importante: "El perro va a estar conmigo en esto, esperen una noticia y una pregunta que los va a dejar con la boca abierta, se los aseguro".

Emiliano responde a la burla de los Aguilar. Instagram @florrubiooficial

Fuente: Tribuna del Yaqui