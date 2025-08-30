Tragedia en Televisa: Shanik Berman, devastada, habla de la hospitalización de su nieta

Comparta este artículo

Ciudad de México.- En medio de su polémica con Adrián Marcelo, la reconocida presentadora de espectáculos, Shanik Berman, acaba de brindar una trágica noticia para Televisa, debido a que en uno de sus proyectos se mostró completamente devastada, al confesar que su nieta mayor, Karla Berman, por desgracia fue hospitalizada de emergencia en Israel, haciendo una dura confesión sobre su situación.

En su reciente participación en el programa Todo Para La Mujer, declaró que su nieta mayor, viajó sola a Israel buscando crear recuerdos inolvidables y comenzar a conocer el mundo, pero, lo que era un viaje placentero y emocionante, terminó en pesadilla, pues tuvo que ser hospitalizada: "Traigo un tema muy difícil. Mi nieta, la más grande, se fue a Israel hace tres semanas y durante dos semanas se le durmieron los brazos y las piernas, agarraba algo y se le caía las cosas de las manos, nosotros en México y ella por primera vez se va sola".

La colaboradora del programa Hoy, declaró que dado a presentar síntomas de inmovilidad, dolor y debilidad, le llamaron a un neurólogo para que le hiciera estudios médicos, confesando que ha sido sumamente estresante, ya que la mejor estaba sola y no entendía el idioma. Según Berman, le hicieron una punción lumbar, que le trajo más dolor y solo podía estar acostada: "Le sacaron líquido cefalorraquideo de su columna, pero el hoyo que le hicieron no le cerró, pero se va a su casa y se le empieza a salir el líquido del cerebro, perdió hidratación, le vino un dolor de cabeza tan fuerte, que dicen que la gente se mata".

La exhabitante de La Casa de los Famosos México, pese a que habló de estos estudios y sus complicaciones, ha dejado a los espectadores con la duda de cómo se encuentra actualmente su nieta, y qué es lo que tiene, si se supo de dónde provenían estos síntomas que la dejaron dos semanas en una cama de hospital en el extranjero, pues no reveló si ya le dieron un diagnóstico, pero se espera que pronto lo aclare.

Finalmente, la exparticipante de Las Estrellas Bailan en Hoy, declaró que no han podido viajar hasta Israel, a causa de que nbo hay vuelos directos y un solo boleto de último momento a la primera escala, que sería París, cuesta casi 200 mil pesos, por lo que ha sido muy complicado todo: "Tratamos de buscar un vuelo, pero no hay vuelos directos, hay que irse a París a conseguir vuelo, pero está en 180 mil pesos, de un día para otro, nos quisimos esperar para que saliera más barato, pero para entonces ya no había vuelo".

Fuente: Tribuna del Yaqui