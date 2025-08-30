VIDEO: Poncho de Nigris se topa a Adrián Marcelo en aeropuerto y lo reta; el influencer huye

Comparta este artículo

Ciudad de México.- El polémico actor y cantante regiomontano, Poncho de Nigris, está generando un nuevo escándalo, debido a que recientemente, filtró el video de su enfrentamiento con el reconocido presentador originario de Monterrey, Adrián Marcelo, cuándo al toparse en aeropuerto, el conductor de Televisa no tuvo reparo alguno a retarlo a encararse tras tantos dimes y diretes por redes sociales, pero el influencer solo le huyó a la pelea.

Durante la segunda temporada de La Casa de los Famosos México, Marcelo fue uno de los habitantes más odiados por sus comentarios que fueron tachados de machistas y misóginos, especialmente después de su pelea con la joven actriz y cantante, Gala Montes. Uno de los famosos que le dio la razón al público y se puso del lado de Montes, fue precisamente Poncho, y le tiró hate a Adrián, lo que fue criticado ya que eran amigos.

Una vez fuera de la casa, al ver que el intérprete de La Cobra estuvo en su contra, el expresentador del programa SNSerio, se fue en contra de Poncho y lo tachó de ser "un fracasado", de colgarse de un "hombre disfrazado", haciendo referencia a Wendy Guevara, en su temporada para poder llegar a la gran final. Cómo era de esperarse, hubo respuesta de Poncho y en varias ocasiones ambos se han tirado pleito, incluso se han retado a encararse en persona.

Ahora, a más de un año de un ir y venir entre pleitos en redes sociales, el expresentador de Multimedios y Poncho se toparon en el aeropuerto de Monterrey, y el exparticipante de Guerreros 2020, grabó el momento en el que lo ve y comienza a retarlo para que se baje de dónde se encuentra para frente a frente decirse las cosas, pidiendo que cumpla sus amenazas para ver quién sale victorioso: "Mira, ahí está el Adrián Marcelo, vamos a ver si muchos huev... Bájate wey, bájate aquí, ¿no que querías platicar, pues?, bájate wey, bájate".

Mientras que Poncho le gritaba, Adrián lo vio pero no le dijo nada se quedó callado y su compañero, Iván 'La Mole' Fermatt, le hacía señas para que se alejara, pero Poncho siguió firme y lo buscaba, pidiéndole que de frente le dijera todo lo que decía en redes sociales: "Bájate wey, aquí bájate, para que me digas lo que me querías decir wey, ¿qué me querías decir wey?, bájate wey, bájate, aquí, aquí bájate wey". Al no quererse bajar, ni responderle, de Nigris le gritó: "Pinc... cul... cul...".

