Conoce quién sería el quinto eliminado de 'La Casa de los Famosos México', según encuestas

Ciudad de México.- Todo parece indicar que el público de La Casa de los Famosos México ya ha tomado una contundente decisión, pues a tan solo unas horas de la gala de eliminación, hay encuestas en las que ya se conoce quién sería el quinto eliminado del tan polémico reality show, y el nombre no ha sido sorpresa para la mayoría de los internautas y espectadores, ¿se trata de un habitante del cuarto Noche?

El pasado miércoles 27 de agosto, se realizó la cuarta gala de nominación, en la que los 11 habitantes restantes, pasaron al confesionario para repartir sus tres puntos entre dos de sus compañeros para dejarlos en riesgo de eliminación. En esta ocasión, resultaron subiendo a la placa a ocho integrantes, por la dinámica de la ruleta. En esta ocasión los nominados son Facundo, Abelito, Mariana Botas, Aldo de Nigris, Alexis Ayala, Mar Contreras, Dalilah Polanco y Aarón Mercury.

Pese a ser ocho nominados, el próximo domingo 31 de agosto solo siete van a subir al sum, debido a que la carta de la salvación otorga a quién la posea el sacar a uno de sus colegas, en este caso el ha sido Shiky, tras una serie de intensas competencias, el que la mantuvo en su poder. Tras retenerla, el pasado viernes 29 de agosto, una vez que le ganó a todos los retadores, el presentador decidió salvar al conductor ¿Cuál Es El Bueno?, cómo este a él, la semana pasada.

Dada a la decisión tomada por el español, en redes sociales, se han realizado una serie de encuestas para conocer a quién de los siete restantes en placa se les está dando el voto de salvación. Según lo obtenido por Vaya Vaya, antes de que Facundo saliera de placa, se veía a Ayala, Mariana, Mar y Dalilah en los últimos lugares con puntuajes cercanos. Así iban las votaciones:

1. Aldo de Nigris con 23 por ciento a favor.

2. Aarón Mercury con el 16 por ciento.

3. Abelito con el 14 por ciento.

4. Alexis Ayala con el 12 por ciento.

5. Mar Contreras 11 por ciento.

6. Dalilah Polanco con el 9 por ciento.

7. Facundo con el 8 por ciento

8. Mariana Botas con el 6 por ciento.

Pero, después de la salvación de Shiky hacía Facundo, la placa cambió drásticamente, o al menos así lo aseguró la cuenta de X, antes conocida como Twitter, de Serios y Sinceros, las votaciones tendrían a Aldo en primero, Aaron en segundo, Abelito en tercero, Mar en cuarto lugar, Dalilah en quinto, Mariana en sexto, y Alexis sería el eliminado, si se cerraran en este momento las votaciones. Cabe mencionar que esto podría dar un giro inesperado y salir uno de Día, y no de Noche, pues los domingo se vuelven a abrir y los posicionamientos definen gran parte del resultado.

Fuente: Tribuna del Yaqui