Cristian Castro habla de la experiencia en EU que casi los mata, junto a Juan Gabriel

Ciudad de México.- A nueve años del lamentable fallecimiento del icónico cantante mexicano, Juan Gabriel, diversas figuras del espectáculo decidieron recordar al hombre que destacó tanto en la música de nuestro país. De hecho, no solo sus fans hicieron alusión al aniversario luctuoso de El Divo de Juárez, sino que Cristian Castro fue más allá y contó una historia que pudo terminar en tragedia.

En una reciente entrevista para Ventaneando, el hijo de Verónica Castro conversó con los reporteros en presencia de su prometida, Mariela Sánchez. Entre todos los temas que abordó, también compartió una anécdota junto al intérprete, aunque no aclaró la fecha exacta en que sucedieron los hechos. Sí mencionó lo que ocurrió mientras estaban en una casa del cantante ubicada en las montañas de Santa Fe, Nuevo México.

Al parecer, el intérprete de Por Amarte Así viajó con JuanGa, pero en ese momento las condiciones climáticas no eran las mejores, lo que dificultaba la conducción. Juan Gabriel fue quien lo recogió y, más tarde, le sugirió realizar un breve viaje hacia un pueblo llamado Taos, donde según él había una montaña maravillosa que le encantaría mostrar al hombre de ahora 50 años.

Juan Gabriel murió un 28 de agosto

Debido a la nieve, Cristian le sugirió conducir con precaución, pero el cantante hizo caso omiso y confió plenamente en que nada sucedería. Por supuesto, tenía razón, aunque la situación fue peligrosa: el automóvil "patinó" en una curva y estuvieron a punto de caer por un precipicio. Afortunadamente, chocaron contra un muro de contención que evitó un accidente muchísimo mayor.

No iban solos, ya que también los acompañaban otros invitados, entre ellos el maestro Eduardo Magallanes. Todos se llevaron un gran susto: "Se bajó el maestro (Eduardo) Magallanes; asustadísimo, el maestro. Se bajaron los de la compañía también, yo venía adelante con él y la verdad que nos metimos un gran susto, pero él estaba contentísimo", relató. Ahora, El Gallito Feliz ve el incidente de otra manera, pues cree que la reacción del famoso reflejaba cómo veía la vida: "Era como que realmente disfrutaba todo. Quizá hubiese disfrutado hasta esa muerte, ¿no? Y quizá yo también lo hubiese dicho: 'Wow, me voy con él'".

Fuente: Tribuna