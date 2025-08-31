De Televisa a la calle: Actriz de 'Rebelde' y 'Rosa salvaje' vivió años en un vehículo

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Alcanzar la fama es uno de los muchos anhelos de cualquier artista, pero a veces la vida da un giro radical y esos días de gloria terminan para dar paso a una realidad muy distinta. Así le ocurrió a una destacada actriz de las telenovelas mexicanas, cuya historia sorprendió a muchos al revelarse que vivió durante un tiempo en un vehículo, con la única compañía de sus mascotas.

Martha Silvia Flores Corona, mejor conocida en el espectáculo como Renata Flores, nació el 28 de agosto de 1947 en la Ciudad de México. En un inicio incursionó en la música; según información disponible, debutó en 1966 en el ámbito del rock and roll. En aquel entonces salió un EP titulado Renata - Mi novio Juan. Con el paso del tiempo, descubrió que su verdadera pasión estaba en la actuación.

Entre los proyectos más populares en los que participó se incluye Rosa salvaje (1987), donde interpretó a una vil empleada doméstica cómplice de las fechorías de Dulcina (Laura Zapata). En esta producción demostró un talento actoral que hizo evidente que tenía futuro como villana. Sus personajes eran tan icónicos que solían permanecer en la memoria de los espectadores.

Vivió años en las calles

Asimismo, también formó parte de Rosalinda (1999), cuya protagonista era la talentosa Thalía. Posteriormente participó en Rebelde (2004), Fuego en la sangre (2008), Cuidado con el ángel (2008), Mar de amor (2010) y, finalmente, en Amores verdaderos (2012-2013), que fue la última oportunidad para que sus seguidores disfrutaran de su trabajo en la pantalla chica. Tras concluir esta producción, su presencia en televisión desapareció, y hasta 2020 se conoció qué había sucedido con ella.

¿Terminó en la calle?

De lo poco que se sabe sobre su vida personal, se sabe que jamás se casó ni tuvo hijos. Después de dejar Televisa, durante tres años su único refugio fue un vehículo estacionado en calles de la Ciudad de México. Afortunadamente, algunas personas se percataron de su situación y comenzaron a exigir a la Asociación Nacional de Actores (ANDA) que interviniera para ayudarla. Gracias a ello, ingresó a La Casa del Actor, y falleció el 9 de febrero de 2024 a los 76 años, tras padecer cáncer.

Fuente: Tribuna