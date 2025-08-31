Emilia Mernes se burla de Ángela Aguilar y Christian Nodal durante su show en Guadalajara

Comparta este artículo

Buenos Aires, Argentina.- Cada vez está más lejana la posibilidad de que termine pronto la polémica en torno a la relación entre Ángela Aguilar y Christian Nodal. Ahora, hasta una paisana de Julieta Emilia Cazzuchelli, mejor conocida como Cazzu, se unió a esta situación y, por supuesto, todos aquellos internautas que siguen molestos con las acciones de los dos famosos se burlaron del matrimonio.

María Emilia Mernes Rueda, mejor conocida como Emilia Mernes, es una cantante de pop argentina, quien, en pleno concierto en Guadalajara, soltó la frase con la que caracteriza a la hija de Pepe Aguilar: "Amooooor". Evidentemente, los usuarios de las múltiples plataformas entendieron la indirecta y empezaron a dejarle lindos comentarios a la joven de 28 años, quien todavía no se ha manifestado sobre el tema.

De hecho, algunos la proclamaron como una más de nosotros: "Hermana, ya eres mexicana". Nadie pensaba que el video, que subieron varias personas, se haría tan viral. Ahora, se volvió a poner de moda esa expresión que suele usar la intérprete de Qué Agonía para referirse a su esposo, con quien contrajo nupcias el 24 de julio de 2024 en una ceremonia íntima en la Hacienda San Gabriel de las Palmas, en Morelos, México.

Una gran parte del público sigue molesto con Ángela y Christian

Es necesario recalcar que el 13 de agosto de 2025 se publicó la entrevista del sonorense con Adela Micha, misma que causó un tremendo revuelo, porque aparentemente tenía el objetivo de aclarar todos los rumores que indicaban una supuesta infidelidad hacia la madre de su hija, Inti. Sin embargo, terminó siendo todo lo contrario: otra vez no tomaron en serio sus palabras y volvió a convertirse en un meme.

¿Quién es Emilia Mernes?

De acuerdo con información en línea, Emilia Mernes nació el 29 de octubre de 1996 en Nogoyá, Entre Ríos. Además de ser cantante, se desempeña como compositora y modelo argentina. Al inicio de su carrera formó parte del grupo pop Rombai y, en 2019, debutó como solista. Entre sus éxitos posee sencillos como Recalienta y No se ve, consolidándose como una figura influyente de Argentina.

