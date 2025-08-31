Emiliano Aguilar arremete contra sus hermanos y Pepe Aguilar: "Bonita familia de perros"

Comparta este artículo

Tijuana, Baja California.- La enemistad entre la familia Aguilar continúa y ahora se evidenció con la reciente publicación que realizó en su Instagram el hijo mayor de Pepe Aguilar, quien en días recientes comentó que vivió diversas situaciones incómodas con su padre y sus hermanos. El conflicto comenzó con una polémica fotografía que subieron al perfil del perro pug de Pepe, llamado El Gordo, a quien consideran su hijo favorito.

Emiliano Aguilar provocó hace un par de horas enorme controversia al difundir una edición en la que Emiliano, Aneliz, Ángela, la madre de los tres —Aneliz Álvarez Alcalá— y, por supuesto, Pepe, aparecen con el rostro de la mascota. La reacción del primogénito se debe a que hace unos días relató en un video que siempre se sintió excluido por su propio padre, hasta el punto de que mientras sus hermanos se hospedaban en hoteles de lujo, él debía quedarse en un motel compartiendo espacio con los trabajadores.

Sin embargo, como respuesta, en la cuenta del perrito subieron su propia imagen, aunque de fondo aparece la misma que utilizó Emiliano, lo que generó numerosas críticas; muchas personas se les fueron encima a los Aguilar. Además, la gran mayoría de los internautas les dejaron comentarios negativos, señalando que con esa acción no les quedó duda de que el hombre de 32 años dice la verdad.

Emiliano Aguilar le responde a su padre

De hecho, en la polémica imagen donde los familiares paternos del tijuanense lucen con la cara del cachorro, Emiliano agregó una frase en la que, de manera sarcástica, se refirió a todos como sus más grandes fans: "Un saludo a mis fans #1. Qué bonita familia de perros, de nadie me voy a dejar, me vale quién sea y puro pince #Tijuana. Hasta creen que me voy a quedar callado", escribió el primogénito del intérprete de Por Mujeres como tú.

Hasta el momento de la elaboración de esta nota, ninguno de los aludidos ha respondido, aunque, de ocurrir, te tendremos todos los detalles en TRIBUNA. En cuanto a José Emiliano, está recibiendo numerosos comentarios positivos; sus seguidores consideran que es justo, ya que se burlaron primero de él y lo lógico sería contestarles de la misma manera. Ahora te toca a ti, ¿qué opinas?

Fuente: Tribuna