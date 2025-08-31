Exabogada de 'El Chapo' Guzmán ahora representa a Alicia Villarreal en Estados Unidos

Comparta este artículo

Monterrey, Nuevo León.- Alicia Villarreal es una reconocida cantante y compositora mexicana, quien en últimas fechas dio mucho de qué hablar por la complicada separación que vivió con su exesposo Cruz Martínez. Sin embargo, ese no ha sido el único obstáculo en su vida, pues ahora salió a la luz nueva información sobre La Güerita Consentida. En TRIBUNA te enterarás de todos los detalles acerca de este tema.

Al parecer, la exintegrante de Grupo Límite sigue enfrentando los constantes ataques del cantante Francisco Cantú, quien tiempo atrás llegó a afirmar que él y la regiomontana mantuvieron una relación mientras todavía era pareja de Martínez. Inclusive, aseguró que esa situación provocó que en una ocasión el dueño de Kumbia Kings la agrediera físicamente. Ante tales declaraciones, la intérprete de Te quedó grande la yegua negó por completo dichas versiones.

La creadora de contenido Jacqueline Martínez, mejor conocida en el mundo digital como Chamonic, compartió en su cuenta de Instagram una captura de un comentario escrito por Francisco, donde textualmente advertía a los seguidores de Alicia que no asistieran a ninguna de sus presentaciones en Estados Unidos. Según él, en el show de San Diego habría una redada, pues la gente que trabaja con la artista "no son legales".

Comunicado

"No vayan al show de San Diego en el Magnolia, ya se hizo un reporte al ICE por toda la gente ilegal que trabaja con ella. ¡Va a haber redada, cuidado raza de San Diego!", publicó en Facebook.

Lo más delicado del caso es que en una reciente entrevista con la periodista Elisa Beristain, el originario de Monterrey aseguró que la ex de Arturo Carmona ya tenía un vínculo con su actual novio, Cibad Hernández, desde antes de separarse del padre de dos de sus hijos, Cruz Ángelo y Estéfano. Ante esta situación, Alicia Villarreal decidió tomar cartas en el asunto y lo dejó claro con el anuncio realizado por su actual representante legal.

¿Quién es la abogada de Alicia Villarreal?

Lo que causó mayor sorpresa en el medio es que la defensora de la cantante será Mariel Colón Miró, quien en su momento representó al narcotraficante Joaquín El Chapo Guzmán y a su esposa, Emma Coronel, en Estados Unidos. A través de sus plataformas, la abogada difundió un comunicado sobre la madre de Melanie: "A partir de hoy tengo el honor de representar legalmente en los Estados Unidos a la Sra. Alicia Villarreal".

Fuente: Tribuna