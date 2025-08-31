Hermano de Julio César Chávez Jr. presume una FOTO junto al hijo de 'El Mayo' Zambada

Comparta este artículo

Ciudad de México.- En medio del proceso penal que enfrenta su hermano Julio César Chávez Jr. por cargos de delincuencia organizada y tráfico de armas imputados por Estados Unidos, Omar Chávez Carrasco compartió una imagen en la que presumió su cercana relación con Jesús Quiñones Flores, alias 'El Chikillo Mafia', quien en vida fuera un integrante del grupo criminal de Los Ántrax, y con Serafín Zambada, uno de los hijos de Ismael 'El Mayo' Zambada.

A través de sus redes sociales, el hijo de 'El Gran Campeón Mexicano' publicó una fotografía inédita en la que aparece acompañado cinco sujetos, dos ellos identificados como 'El Chikillo Mafia' y uno de los vástagos de Zambada García. Esta es una nueva prueba de los vínculos de la Dinastía Chávez con integrantes de distintos grupos delictivos, incluso dicho por el mismo monarca de la familia en varias entrevistas.

Una del recuerdo, en unos xv años de una prima ,tan jóvenes algunos sin saber qué querían hacer en la vida, yo sí, sabiendo que me gustaba el box, sin saber qué sería difícil, recuerdo una vez en la casa de mi papá preguntar a Serafín y a Jesús por muchos conocido como 'El Chikillo Mafias', mi compadre, qué íbamos a hacer de grandes, mi compadre recuerdo que me decía quería ser mafioso y yo me enojaba con él por querer ser mafioso"

En cambio, Serafín al ser hijo del Mayo Z, totalmente diferente… él quería poner un negocio de aerotaxi no quería llevar la vida de su papá, quería hacer negocios bien, eso sí, éramos un desmadre, nos apodaron 'Los Rugrats', porque éramos puros niños", escribió el también boxeador en esta publicación que realizó en su cuenta de Instagram.

Omar Chávez junto a 'El Chiquillo Mafia' y Serafín Zambada.

Según datos de fuentes especializadas, Omar Chávez ha sido vinculado a otros personajes del crimen organizado anteriormente. Por ejemplo, en el año 2013, el pugilista se convirtió en testigo ocular del asesinato de Francisco Rafael Arellano Félix, uno de los fundadores del Cártel de Tijuana, quien fue ultimado durante por payaso durante su fiesta de cumpleaños celebrada en Cabo San Lucas, evento al que asistieron personalidades del deporte, política y farándula nacional.

Esto ocurre en medio del proceso legal que enfrenta Julio César Chávez Jr., a quien se le acusa de tener vínculos con el Cártel de Sinaloa. Inclusive, la Fiscalía General de la República (FGR) presentó llamadas telefónicas y publicaciones en redes sociales como prueba de la relación entre Chávez Jr. y Néstor Isidro Pérez Salas, alias 'El Nini', exjefe de sicarios de Los Chapitos. Actualmente, el boxeador lleva su proceso en libertad condicional en México mientras espera su juicio.

Fuente: Tribuna del Yaqui