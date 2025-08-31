Horóscopos de Nana Calistar para iniciar el MES: HOY lunes 1 de SEPTIEMBRE de 2025; esto te depara el destino en el amor, trabajo y dinero

Ciudad de México.- Este inicio de mes, la poderosa vidente del Internet Nana Calistar trae una predicción especial para este lunes 1 de septiembre de 2025; descubre aquí todo lo que el universo y el zodiaco tienen preparado para ti. TRIBUNA reúne lo más relevante en temas de amor, suerte y dinero. A continuación, conoce lo que el destino tiene reservado para cada uno de los 12 signos zodiacales.
- Aries
Aries, si tu relación es más pelea que amor, piensa si vale la pena seguir ahí. En septiembre no gastes energía en discusiones inútiles; mejor inviértela en lo que realmente te dé resultados.
Te podría interesar
- Clima en Sonora
Clima en Sonora: Prevén LLUVIAS MUY FUERTES para HOY en la NOCHE en la costa y sur de la entidad
- Galilea Montijo
VIDEO: Galilea Montijo rinde homenaje a su abuela y causa gran impacto con BRILLANTE y AJUSTADO vestido
- Lotería Nacional
Lista COMPLETA de GANADORES del Sorteo Zodiaco No.1717 de la Lotería Nacional de este domingo 31 de agosto
- Tauro
Tauro, septiembre traerá cambios fuertes que te harán madurar, como un nuevo trabajo o mudanza. Ojo con la gente envidiosa que busca meterse en tu vida para hacerte caer.
- Géminis
Géminis, septiembre te traerá oportunidades en lo económico y en el amor, pero no agarres todo a la vez o acabarás enredado. Quiérete lo suficiente para no conformarte con migajas.
- Cáncer
Cáncer, septiembre puede traer pleitos en pareja por culpa de terceros, pero mantente firme y no dejes que se metan en lo tuyo. Llegarán noticias inesperadas que pondrán a prueba tu fuerza, pero saldrás fortalecido.
- Leo
Se avecina viaje y romance sin ataduras, pero cuidado: lo que empieza como juego puede hacerte clavar de más. No entregues el corazón donde sólo había deseo.
- Virgo
No busques amor donde sólo hubo pleitos, ahí solo crecen espinas. Agradece tus caídas, pues te hicieron fuerte, y siéntete orgulloso de llegar a este septiembre 2025 con todo lo vivido.
- Libra
Libra, no exijas lo que no das. Llegan proyectos y sueños, pero cuidado con amistades o familiares que solo estorban. No pierdas energía en aconsejar a quien no piensa cambiar.
- Escorpio
Ay, Escorpio, septiembre trae pasiones intensas, amores fugaces y hasta un viaje con alguien especial. No confundas deseo con amor eterno. También se avecina un cambio laboral con nuevas amistades que marcarán tu camino.
- Sagitario
Sagitario, septiembre te trae buenas oportunidades en negocios y mejoras económicas. Atrévete a tomar riesgos, pero cuídate de chismes. Deja la flojera, porque a veces tú mismo te detienes.
- Acuario
Acuario, septiembre puede traer ansiedad, pero mantén la calma y confía en Dios mientras haces tu parte. Un familiar necesitará tu apoyo. Llegarán nuevas amistades, aunque no todas son de fiar; cuida en quién confías para evitar chismes y envidias. También se abren posibilidades de viaje para disfrutar con seres queridos.
- Piscis
Piscis, no dejes que la rutina mate tu relación; busca innovar con tu pareja. Si estás soltero, podría aparecer un amor por redes que inicie con un “like” y termine en un encuentro.
Para no perderte ninguna actualización del horóscopo de la poderosa vidente Nana Calistar, no olvides leer TRIBUNA. Hasta mañana martes 2 de septiembre.
Fuente: Tribuna del Yaqui