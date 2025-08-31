Intento de hackeo contra Alicia Villarreal genera sospechas sobre Cruz Martínez

Comparta este artículo

Monterrey, Nuevo León.- Encima de todas las situaciones que está atravesando la famosa cantante mexicana Alicia Villarreal, ayer fue víctima de un intento de hackeo, situación que la propia artista confirmó a través de sus historias de Instagram. Según las capturas que compartió la güerita consentida, todo comenzó cuando empezó a recibir alertas de que alguien intentaba ingresar a su dispositivo sin su autorización.

"Alguien ajeno al equipo de Alicia Villarreal está intentando hackear todas las cuentas", dice el escrito que aparece sobre una imagen donde se muestra que desde Toluca una persona quería invadir su perfil de Instagram. El hecho ocurrió el pasado sábado 30 de agosto alrededor de las 14:38 horas (tiempo local), y un poco más tarde la celebridad volvió a abordar el tema: "Gente sin qué hacer", afirmó.

Hasta el momento de la elaboración de esta nota, no se han proporcionado más detalles, aunque afortunadamente la intérprete de Insensible a ti ha seguido activa en su cuenta. En caso de que surjan más datos, como es habitual, te lo haremos saber a través de TRIBUNA. Por ahora, la identidad del responsable se desconoce y tampoco se sabe si Alicia está considerando tomar acciones legales para localizar a este individuo.

Historia de Alicia Villareal

De hecho, la creadora de contenido Jacqueline Martínez, mejor conocida como Chamonic, emitió su opinión y sorprendió al hacer alusión a que quizá Cruz Martínez podría estar detrás de todo, pues como te hemos informado en TRIBUNA, él y la exintegrante de Grupo Límite mantienen en curso una intensa batalla legal tras su separación, donde la regiomontana lo denunció por violencia de género y robo.

Jaqueline considera que está implicado Cruz Martínez

"Yo pienso que Cruz está detrás de esto… quisieron hackear el IG de Alicia Villarreal y qué raro que Kumbia Kings estuvo ayer en Toluca, lugar donde quisieron hackear el IG de Alicia Villarreal, todo está raro, ¿no? Hasta cuándo la dejarán en paz los hombres", concluyó Chamonic. Es importante mencionar que hasta el momento no hay ninguna prueba de que el empresario estadounidense de ascendencia mexicana esté vinculado con los hechos.

Fuente: Tribuna