Ovación de 13 minutos para Guillermo del Toro y 'Frankenstein' en Festival de Venecia

Ciudad de México.- Guillermo del Toro es un director cinematográfico mexicano que, poco a poco, se ha consolidado en Hollywood y en la industria en general. Ahora, el hombre de 60 años, que cuenta con grandes éxitos como El laberinto del fauno, por la cual ganó un Oscar en 2007, trabajó recientemente en una de las cintas que, según su opinión, es de las que más emoción le generan en toda su carrera.

Se trata de Frankenstein, que, como te informamos en TRIBUNA, se estrenará en algunas salas de cine el 23 de octubre de 2025 y llegará a Netflix el 7 de noviembre. El motivo por el que le genera tanta inquietud se debe a que, desde los siete años, solía disfrutar de la novela de Mary Shelley, por lo que durante al menos tres décadas soñó con el momento en que podría hacer realidad uno de sus tantos deseos.

En cuanto al elenco, este se compone por Oscar Isaac como Víctor Frankenstein; Christian Convery interpreta el mismo personaje, pero en su versión más joven; Jacob Elordi da vida a la Criatura, papel que obtuvo después de que Andrew Garfield tuviera problemas de agenda. La reconocida Mia Goth es Elizabeth Lavenza, Christoph Waltz interpreta al Doctor Septimus Pretorius y Ralph Ineson al Profesor Krempe, entre otros.

La película saldrá el 23 de octubre de 2025

Este pasado sábado, Guillermo del Toro presentó Frankenstein en el Festival de Venecia 2025, donde recibió 13 minutos de aplausos, lo cual impresionó a muchos usuarios en las redes sociales. De acuerdo con información extraoficial, el cineasta recalcó que esperó el momento adecuado, en el que contara con la suficiente libertad creativa y los recursos necesarios para impresionar a los espectadores con su película.

De hecho, el medio Variety consideró que la actuación de Jacob Elordi es bastante destacable. Es importante mencionar que algunos dudaban de él, ya que entre sus papeles más reconocidos predominan filmes comerciales, como la franquicia The Kissing Booth (2018 a 2021) y la serie Euphoria, en la que interpreta a Nate Jacobs. ¿Qué opinas del nuevo proyecto de Guillermo del Toro?

Fuente: Tribuna