¿Quién gana HOY en 'Survivor México'? Conoce al campeón del reality; se llevará más de 2mdp

Ciudad de México.- Después de tantos meses de espera y estar al borde del asiento entre competencias, la Gran Final de Survivor México finalmente será disputada la tarde de este domingo 31 de agosto del 2025, en el que tres de los supervivientes restantes van a darlo todo para llevarse los dos millones de pesos. Hasta el momento, según varias cuentas de spoilers, ya se sabe quién gana hoy el máximo premio, colocándose como el campeón del reality de TV Azteca.

El pasado viernes 29 de agosto, siendo el último episodio antes de la gran final de dicha temporada, los últimos cuatro supervivientes se enfrentaron a diferentes duelos para conocer a aquellos que pasaron a la gran final, resultando en la polémica campeona de la temporada anterior de Survivor México, Esmeralda Zamora, y el reconocido cantante de rap mexicano, Sargento Rap, los que oficialmente van a competir por ganarse el máximo premio.

Aunque ya se sabe que el cantante y la excampeona ya están en la lista de la final, aún falta conocer al tercer integrante del reality de supervivencia que estará con ellos, y por ello, el próximo domingo a las 8 pm, en horario de la Ciudad de México, en Azteca Uno, el programa comenzará con la competencia entre Kenta Sakurai y Sergio Torres. Según los spoilers de páginas como DTM Spoilers y Proyecto TV, sería Sergio el que venza a Kenta y pase a la final.

Pero, las preguntas filtraciones del episodio final de Survivor México 2025, no solo dicen que Sargento, Esmeralda y Sergio van a competir por ese primer lugar, además de llevarse lo acumulado en premios de la temporada, sino que supuestamente sería Torres quién se imponga ante sus compañeros y sea coronado cómo el campeón de la temporada, llevándose más de dos millones de pesos, y el viaje todo pagado con una persona de su elección, que ganó en las recompensas.

Cabe mencionar que hasta el momento la información externada anteriormente sigue en calidad de especulación, debido a que esta no proviene de una fuente directa de la televisora de Ricardo Salinas Pliego, como miembros del staff o la propia producción de dicho programa, por lo que el resultado podría ser completamente diferente y el triunfo posiblemente se encuentre entre el ex de Camy G o de Esmeralda.

Fuente: Tribuna del Yaqui