Reportan muerte de actor de 'Sangre por Sangre' y 'Breaking Bad'; esto es lo que se sabe

Washington, Estados Unidos.- En redes sociales comenzó a circular un reporte sobre la muerte de Raymond Cruz, actor conocido por sus papeles en proyectos como Sangre por Sangre y Breaking Bad. La noticia se esparció gracias a diferentes cuentas que daban por hecho el fallecimiento del histrión de 60 años de edad, incluso se compartieron mensajes emotivos sobre su trayectoria y legado artístico que comenzó a finales de la década de los 80's.

Sin embargo, en cuestión de horas el rumor quedó desmentido y se indicó que todo se trató de una 'fake news'. A pesar de que el intérprete originario de Los Ángeles, California, no se ha pronunciado al respecto y que en su cuenta de Instagram no existen publicaciones recientes, prensa especializada no ha confirmado el supuesto deceso. Por el momento queda esperar por algún reporte actualizado o alguna declaración por parte del mismo artista californiano.

Raymond Cruz marcó a toda una generación sin necesidad de gritar. Con la pura mirada imponía y con pocas palabras dejaba claro quién era. No actuó como 'Tuco Salamanca' o 'Chuy'… se transformó en él. Este mes se prepara un homenaje en su honor, con firmas de autógrafos y presencia de la gente que lo vio crecer como leyenda. Porque cuando el pueblo reconoce a uno de los suyos, lo hace con corazón y con memoria. No como actor… Sino como historia viva. Esto no es simple recuerdo, es identidad, es cultura, es respeto por quien dejó cicatriz en el alma del barrio", escribió una cuenta de fans dedicada a Sangre por Sangre.

Reportan presunta muerte del actor Raymond Cruz.

¿Quién es Raymond Cruz?

Raymond Cruz es un actor estadounidense de origen mexicano, reconocido por su versatilidad en cine y televisión. Ha cobrado relevancia por su participación como 'Chuy Saavedra' en el filme Sangre por Sangre, así como por su actuación como 'Tuco Salamanca', un violento narcotraficante en las series Breaking Bad y Better Call Saul. Su papel como 'Tuco' le valió reconocimiento internacional y consolidó su estatus en la industria del entretenimiento.

En su currículum profesional se puede presumir de haber formado parte de otras producciones, tanto en la pantalla chica como en el cine, entre las que destacan CSI: Crime Scene Investigation, The Closer y su spin-off Major Crimes, además de The Curse of La Llorona, Milagro azul, Medellín, entre otros trabajos destacados.

Fuente: Tribuna del Yaqui