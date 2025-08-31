Rompe el silencio Enigma Norteño a casi dos semanas del asesinato de Ernesto Barajas

Comparta este artículo

Guadalajara, Jalisco.- Después de la lamentable muerte del vocalista, fundador y líder de la agrupación Enigma Norteño, Ernesto Barajas, el mundo de la música quedó consternado, pues como te informamos en TRIBUNA fue víctima de un terrible ataque armado en el estado de Jalisco, el cual no solo le arrebató la vida a él, sino también a un colega y amigo, José María Cervantes, de 33 años de edad, quien partió de este mundo de manera trágica.

A casi dos semanas de lo sucedido, la agrupación se pronunció en redes sociales con un comunicado publicado en su cuenta de Instagram, donde agradecieron todas las muestras de cariño recibidas tras la pérdida de sus compañeros. Asimismo, resaltaron que el legado musical de Ernesto seguirá presente no solo en cada presentación, sino también en los corazones de quienes lo conocieron.

"Enigma Norteño agradece profundamente a los fans, colegas, amigos y medios de comunicación por las muestras de cariño y apoyo tras el deceso de nuestro querido amigo Ernesto Barajas y de nuestro amigo e integrante del staff, José María Quintero (Chema). Ernesto fue un pilar fundamental de nuestra agrupación, no solo por su talento y dedicación, sino también por su amistad, humildad y amor por la música que compartimos con ustedes", expresa un fragmento del comunicado.

Hasta el momento de la elaboración de esta nota, acerca de sus seres queridos únicamente se tiene registro de que la esposa del originario de Sinaloa, Alexis Silla, se manifestó sobre su partida. Lo hizo a través de su perfil de Instagram, donde, aunque no se dirigió directamente al público, dejó ver lo mucho que extraña a su marido y compartió un par de fotografías familiares muy conmovedoras.

"Su legado permanecerá vivo en cada nota, cada escenario y en el corazón de quienes lo conocimos y admiramos. Cada mensaje, cada recuerdo y cada muestra de solidaridad nos ayuda a sobrellevar esta doble pérdida. Gracias por acompañarnos y por mantener vivo el legado de Ernesto Barajas", concluye el escrito, que acumula más de 34 mil me gusta y alrededor de 207 comentarios.

