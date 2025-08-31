Tuvo que decir adiós: Esta es la quinta celebridad eliminada de 'La Casa de los Famosos'

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La competencia en La Casa de los Famosos México completó su quinta semana con la tradicional gala de eliminación de cada domingo, una noche que se distinguió por un giro estratégico que influyó directamente en el resultado final. Al concluir la velada, una de las celebridades se convirtió en la quinta participante en abandonar la casa, poniendo fin a su recorrido en el popular reality show de Televisa.

La dinámica de la semana introdujo un elemento novedoso: una ruleta que otorgó a dos concursantes, Alexis Ayala y Facundo, el poder de asignar puntos, tanto positivos como negativos, a sus compañeros. Esta herramienta se volvió decisiva durante el proceso de nominación. La estrategia de Alexis Ayala fue particularmente impactante; optó por restar un punto a Mariana Botas y, sorpresivamente, tres puntos a Facundo.

Esta jugada alteró por completo el panorama, resultando en una placa de nominados conformada por Abelito, Aldo de Nigris, Alexis Ayala, Aarón Mercury, Dalilah Polanco, Mariana Botas y Mar Contreras. Durante la gala de expulsión, conducida por Galilea Montijo, se reveló cómo la decisión de Ayala en la ruleta había sido el factor determinante para que Mariana Botas, Mar Contreras, Abelito y Aarón Mercury quedaran en la zona de riesgo con tan solo dos puntos.

La tensión fue disminuyendo a medida que se anunciaba el nombre de los habitantes salvados por el voto del público. La primera en asegurar su permanencia fue Dalilah Polanco, seguida por Mar Contreras, quien también regresó aliviada con sus compañeros. Posteriormente, el propio Alexis Ayala fue salvado, validando su estrategia, y Aldo de Nigris se convirtió en el cuarto concursante en librarse de la eliminación.

El momento culminante llegó cuando los tres nominados restantes, Abelito, Aarón Mercury y Mariana Botas, subieron al "carrusel" de eliminación. Abelito fue el primero del trío en ser salvado, dejando el destino final en un enfrentamiento directo entre Botas y Mercury. Finalmente, Galilea Montijo anunció que, por decisión de la audiencia, Mariana Botas era la quinta eliminada, reconfigurando así las alianzas y el equilibrio de poder dentro de la casa para la siguiente semana de competencia.

