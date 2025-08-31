VIDEO: Belinda acompaña a Shakira en show de CDMX y se arrodilla para decirle "te amo"

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Una gran sorpresa se llevaron los fans de Belinda y de la icónica cantante colombiana Shakira, pues nadie imaginaba ver a estas dos estrellas compartir un escenario. Justo anoche se les hizo realidad durante el concierto que forma parte de la gira Las Mujeres Ya No Lloran World Tour en el Estadio GNP, cuando de pronto apareció la Princesa del Pop como invitada especial.

Los seguidores de la intérprete de Luz Sin Gravedad recibieron un pequeño adelanto de lo que estaba por ocurrir cuando Belinda publicó una historia en la que expresaba la enorme emoción que sentía: “¡Demasiado emocionada con lo que estoy a punto de vivir! Un sueño hecho realidad para mí, pero todavía no lo puedo decir”. No obstante, hasta un de horas después pudieron entender a qué se refería.

Las dos talentosas artistas cantaron juntas Día de Enero (2006), interpretada originalmente por Shakira, que salió a la luz el 16 de enero de 2006 como tercer sencillo de su álbum Fijación Oral Vol. 1. Un dato curioso es que Shakira dedicó esta canción a su entonces pareja, Antonio de la Rúa, con quien mantuvo una relación bastante extensa desde el 2000 hasta 2010. Sin embargo, su vínculo no concluyó de la mejor manera, ya que el abogado la demandó por compensaciones económicas; afortunadamente para la cantante, ganó el caso.

La compositora presentó a la también actriz como un verdadero ejemplo de trabajo duro: “Es un verdadero ejemplo de trabajo, perseverancia, talento y belleza: con ustedes, Belinda”. La vestimenta de ambas estaba coordinada: mientras la exintegrante de Televisa lució un pantalón blanco adornado con plumas y un top plateado brillante, la madre de dos hijos apareció con un enterizo cubierto de pedrería.

Un momento muy conmovedor se dio cuando Belinda se arrodilló ante Shakira, y esta, al ver el gesto, se inclinó para estar a la par. La joven expresó entonces su gratitud: “Te amo”, y procedió a agradecerle por la invitación, además de expresar su admiración por La Loba: “Gracias por esta oportunidad. Te amamos. Eres una gran mujer, eres increíble”. El público despidió a la española con gritos de euforia.

