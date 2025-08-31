VIDEO: Dr. Simi se convierte en protagonista de película animada y revelan primer vistazo

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La cadena mexicana Farmacias Similares planea incursionar en la pantalla grande, así lo confirmó recientemente el Director Ejecutivo de la empresa, Víctor González Herrera. A partir de este anuncio muchos comenzaron a interesarse más en el tema, pues al empresario no le bastó con dar la noticia, ya que también compartió un teaser de la película animada que, por lo visto, será producida en ese formato.

En el breve clip que subió a sus redes sociales se observa a un Dr. Simi mucho más joven del que todos los mexicanos reconocen. Aquí se aprecia al personaje con su característico bigote y cabello, aunque en esta ocasión con un tono castaño. En la escena aparece escogiendo su ropa y, después de darle un par de vueltas al clóset, se decide por su bata médica para luego aventarse unos pasos de baile al ritmo de Stayin’ Alive (1977) del grupo británico Bee Gees, integrado por los hermanos Barry, Robin y Maurice Gibb.

¿En qué consiste la historia?

Hasta el momento de la elaboración de esta nota, no se conocen muchos detalles, salvo que se abordará la vida del icónico personaje. Para la decepción de algunos, todavía no se tiene fecha estimada de estreno; sin embargo, en cuanto se revelen más datos, por supuesto que te los haremos saber a través de TRIBUNA. Actualmente, las expectativas de los seguidores del popular Peluche Doctor Simi ya comenzaron a manifestarse en redes sociales.

¿Quién es Víctor Manuel González Torres?

Víctor Manuel González Torres es el creador de Farmacias Similares. Nació el 1 de junio de 1947 en Ciudad de México y actualmente tiene 78 años. Se sabe que radica en Cancún, Quintana Roo. Estudió la carrera de contador público y en las elecciones federales de 2006 se lanzó como candidato a la presidencia de México, aunque al final el Instituto Federal Electoral (hoy Instituto Nacional Electoral) determinó que no cumplía con los requisitos.

Captura del video

Un poco de la historia de Farmacias Similares

De acuerdo con información en línea, los medicamentos que comercializa la cadena se caracterizan por ser, según González Torres, genéricos intercambiables. No obstante, a lo largo de los años han recibido críticas, pues hay quienes consideran que no pueden equipararse con los de marcas reconocidas. Pese a ello, su fundador ha mantenido firme su postura: si no funcionaran, las personas no los comprarían.

Fuente: Tribuna