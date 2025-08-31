VIDEO: Galilea Montijo rinde homenaje a su abuela y causa gran impacto con BRILLANTE y AJUSTADO vestido

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Durante la noche de este domingo 31 de agosto, la conductora de Televisa Galilea Montijo causó gran impacto al rendir homenaje a su abuela con un brillante y ajustado vestido que dejó a miles de televidentes anonadados durante la reciente Gala de Eliminación en La Casa de los Famosos México. Si quieres conocer los detalles del nuevo look de 'La Gali', quédate a leer esta nota completa de TRIBUNA.

En la cuenta de Instagram marmolviejo, se compartió un escrito muy emotivo explicando el detrás del vestido que luce esta noche. "Este vestido comenzó siendo una pieza completamente diferente… un diseño corto y muy sencillo que decidimos convertir en un homenaje a alguien muy especial en la vida de Galilea: su abuela Refugio 'Cuquita', una mujer apasionada por la costura, cuyo recuerdo sigue cosido al corazón de Gali. Inspirados en ella, transformamos el vestido: bordamos miles de cristales que capturan la luz como recuerdos brillantes y añadimos pequeños tesoros de la costura como dedales, carretes, broches y seguros, cuidadosamente integrados como símbolos de un legado que no se olvida".

El look de hoy de Galilea Montijo

El vestido tiene cientos de detalles plateados que son aplicaciones de pedrería y flores metálicas en 3D, además de flecos brillantes que caen desde el pecho y los brazos, aportando movimiento y un aire festivo. El vestido tiene un diseño llamativo y sofisticado, de corte largo y ceñido al cuerpo, confeccionado en una tela plateada con acabado brillante y lentejuelas que lo hacen resplandecer bajo la luz. Además, tiene una falda de piel que causa gran dramatismo al look.

Además, tiene un toque de colibrí bordado que descansa sobre la pieza; esto para el diseñador es un recordatorio para Galilea de que cada vez que uno de estos seres aparece, su abuela está cerca. "Este vestido no solo cuenta una historia… es la historia de amor entre una nieta y la mujer que le enseñó a soñar con las manos".

Hay críticas para Galilea

Aunque la mayoría de los comentarios para la conductora son positivos, en el Internet surgieron memes, señalando que su stylist "la odia"; además, también la compararon con la mariquita que aparece en la película de 'Bichos'.

Fuente: Tribuna del Yaqui