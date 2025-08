“¡Está tocando mi guitarra!”, primer encuentro de Jason Momoa y su suegro, Ricardo Arjona

Comparta este artículo

Miami, Florida.- Jason Momoa estuvo presente en el programa Despierta América mientras se encuentra en medio de las promociones de la nueva serie Chief of War. Dejó de lado el trabajo para abrirse y contar cómo fue que conoció a su suegro, el oriundo de Guatemala Ricardo Arjona. Relató cómo el conocer al famoso cantautor fue toda una ocasión, según palabras del actor, conocer al padre de Adria Arjona: “Fue hermoso, la pasamos increíble”.

Mencionando que, mientras él conocía a su suegro, dos días después, él estaría conociendo al novio de su hija adolescente. “Antes de conocer al novio de mi hija, conocí a Ricardo. Así que me enfoqué en cómo iba a ir con Ricardo y salió fenomenal. Fue hermoso”, explicó. La experiencia que lo marcó profundamente, ya que se ha declarado como fan de la música latina, por lo que en su búsqueda de impresionar a Arjona, le regaló su guitarra favorita como un gesto de su aprecio.

Tal vez fui un poco más elegante con el novio de mi hija, porque me trataron muy bien al conocer a Ricardo”, añadió con humor.

Lo que no anticipaba era que el cantautor no solo aceptara el regalo, sino que lo llevara consigo al Madison Square Garden, donde la tocó durante un concierto. “Le llevé mi guitarra favorita y simplemente la tocó en el Madison Square Garden. Verlo a él tocándola fue realmente hermoso, me encantó. Fue como… ¡Dios mío, está tocando mi guitarra!”, compartió Momoa, visiblemente emocionado. “Quieres darlo todo a un hombre que lo tiene todo musicalmente; espero que le guste”.

La relación entre Jason Momoa y Adria Arjona inició en 2021 durante el rodaje de la película Sweet Girl. Aunque mantuvieron su romance en privado por varios años, en mayo de 2024 lo hicieron público con una serie de imágenes compartidas por Momoa desde Japón, acompañadas por el mensaje “Mi amor”.

Antes de Adria, Momoa sostuvo una relación de más de una década con la actriz Lisa Bonet, con quien contrajo matrimonio en 2017 y tuvo dos hijos: Lola y Nakoa-Wolf. La pareja se separó en 2022. También se le relacionó brevemente con la actriz mexicana Eiza González en 2023, aunque nunca se confirmó oficialmente el romance. Con 46 años, Jason Momoa está en una etapa de madurez personal y profesional.

La experiencia de conocer a Ricardo Arjona no solo le dejó una anécdota memorable, sino que también le ayudó a afrontar su propio papel como padre. “Me trataron muy bien al conocer a Ricardo”, repitió con una sonrisa que iluminó la pantalla. Entre guitarras, conciertos y gestos sinceros, Jason Momoa no solo halló el amor en Adria Arjona, también encontró en Ricardo Arjona a un suegro legendario, con quien comparte respeto, admiración y una conexión que va más allá de lo familiar.

Fuente: Agencia México